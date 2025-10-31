El cubano Liván Moinelo, campeón del béisbol japonés por quinta vez

Matanzas/Campeón, protagonista y millonario. Si un cubano supo triunfar en el béisbol en 2025, fue el lanzador Liván Moinelo. El zurdo, de 29 años, resultó campeón de la Liga japonesa este jueves, cuando el Fukuoka SoftBank Hawks venció 3-2 en 11 innings a los Tigres de Hashin para acabar en cinco presentaciones una final pactada a ganar cuatro juegos de siete posibles.

Moinelo había trabajado en el tercer desafío de la final con una apertura de 6.0 entradas, cuatro hits y una carrera en contra, además de cuatro ponches y dos bases por bolas. Su equipo ganó el encuentro 2-1 y logra su quinta corona en Japón. El SoftBank ha salido campeón con el pinareño en su plantilla cuatro años consecutivos, desde 2017 a 2020 y lo vuelve a lograr ahora en 2025.

Previo a la decisión de este título, en la Serie Clímax de la Liga del Pacífico, de carácter semifinal, Liván se había adjudicado el premio de Jugador Más Valioso. Contra los Luchadores del Nippon-Ham, hizo dos de aperturas de calidad que le depararon una victoria. Acumuló 14.0 episodios de labor, con promedio de limpias de 0,64 y WHIP de 0,78, lo que acompañó con 13 ponches y apenas tres boletos.

La actuación de El Moine en la actual postemporada japonesa no es casualidad. Durante el tramo regular fue líder en efectividad tras un endemoniado promedio de 1,46 en 167 innings. Por si fuera poco, ganó 12 veces y decretó 172 ponches. Su WHIP de 0,92 muestra que, como media, no se le embasó más de un corredor por entrada.

Esta fue la segunda temporada de Liván Moinelo como abridor tras varias incursiones como estelar relevista. Y aunque algunos dudaron que su abrazo aguantara mayor carga de trabajo, el zurdo ha demostrado con creces su capacidad para asumir este rol. En 2025, Moinelo también cobró el primer año de su contrato de 26 millones de dólares por cuatro campañas. Por tanto, le quedan unas tres temporadas más, cobrando un promedio de 6 millones y medio.