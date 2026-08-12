El cubano Liván Moinelo supera las lesiones y reaparece con un triunfo en la Liga Japonesa

“Me alegra haber llegado hasta el punto de poder lanzar. Ha sido bastante largo el proceso de recuperación”, dijo Liván Moinelo.

Por el pelotero ingresan 1.320.000 dólares por año a la empresa estatal Cubadeportes que gestionó el contrato de 26.400.000 de dólares con los Halcones de SoftBank

La Habana/El serpentinero zurdo Liván Moinelo ha superado la lesión de su hombro izquierdo y este martes consumó su primer triunfo en la Liga Profesional Japonesa de Béisbol (NPB), luego de que los Halcones de SoftBank derrotaran 16-2 a los Marinos de Lotte. “El pinareño regresó a la acción con una apertura de lujo: seis entradas lanzadas, ninguna carrera permitida, cuatro hits concedidos, cinco ponches y 90 lanzamientos en total”, así resumió All in 1 Deportes la actuación del pelotero.

“Me alegra haber llegado hasta el punto de poder lanzar. Ha sido bastante largo el proceso de recuperación”, dijo el lanzador previo al juego.

Los números de Moinelo “recuerdan porque ha sido uno de los lanzadores más dominantes de la NPB en los últimos años”, subrayó el medio especializado Pelota Cubana USA. El año pasado cerró con una temporada de ensueño al registrar 12 triunfos por tres derrotas, además de registrar una efectividad de 1,46% en 167 entradas. Además, fue elegido como el mejor lanzador abridor de la Liga del Pacífico en la liga japonesa.

“Hay un dato que retrata perfectamente la dimensión de Moinelo como abridor: Esta fue su apertura número 50 desde que asumió ese rol en la NPB, en las que acumula 24 victorias por ocho reveses, con un promedio de victorias de ,750% y un porcentaje de efectividad del 1,63%. El MVP está de vuelta. Y si este es apenas el comienzo de su temporada… Japón debería ir tomando nota”, destacó en Facebook Por La Goma LLC.

El brazo izquierdo ha sido su talón de Aquiles. En 2023 encendió las alarmas, una molestia en el codo llevó al Fukuoka SoftBank Hawks a mandar al zurdo a la lista de lesionados. Durante la fase de grupos del VI Clásico Mundial de Béisbol el jugador volvió a presentar molestias.

En 2023 encendió las alarmas, una molestia en el codo llevó al Fukuoka SoftBank Hawks a mandar al zurdo a la lista de lesionados.

El proceso ha sido lento. A finales del mes pasado fue parte de dos aperturas (23 y 31 de julio) del club en Ligas Menores. El manager del primer equipo, Hiroki Kokubo, consideró que ya era el momento adecuado para que su próxima salida fuera en el máximo nivel.

Moinelo representa más que un orgullo deportivo para la Isla. La empresa estatal Cubadeportes logró extender en marzo de 2024 el contrato del cubano con Soft Bank Hawks por cuatro temporadas a cambio de 26.400.000 de dólares. La negociación aporta a las arcas del régimen, 1.320.000 por año.

Los peloteros cubanos siguen siendo una vía de ingresos para el oficialismo.. En Japón, además de Moinelo, se encuentra Raidel Martínez. En diciembre de 2024 oficializó su relación laboral por 32.500.000 de dólares con Yomiuri Giants a cambio de cuatro temporadas. El acuerdo le garantiza a las arcas estatales un ingreso de 6.500.000 de dólares, más de 1.600.000 dólares por temporada.

En tanto, Ariel Martínezle garantiza al régimen ingresos de 400.000 dólares por torneo. Esa es la tajada luego de que Cubadeportes gestionó un contrato por el atleta de 8.000.000 con Nippon Ham Fighters.

La semana pasada se confirmó la contratación de Alfredo Despaigne, Yasiel González, José Noroña, Fher Cejas, Andy Vargas, Frank Herrera y Yankiel Mauris con equipos de China. Aunque no se revelaron los contratos de cada pelotero, trascendió que los salarios oscilan entre los 3.000 y 7.000 dólares mensuales.