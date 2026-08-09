La Serie Nacional tendrá menos juegos por los apagones y la escasez de combustible

Se jugarán 44 partidos en fase regular, muy alejado de los 75 de la temporada pasada; además, dejan a las provincias la responsabilidad de los bates

La Habana/Los apagones y la escasez de combustible en la Isla han llevado a la Federación Cubana de Béisbol (FCB) y al Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Inder) a modificar el calendario de la 65 Serie Nacional. El torneo dará inicio el 4 de octubre, y no en septiembre, como había anunciado la empresa estatal Cubadeportes.

“El formato de la competencia ha sido adaptado para las condiciones actuales que atraviesa el país”, advirtió el programa Bola Viva en su espacio en Facebook. Entre los cambios está un calendario con 44 partidos, muy alejado de los 75 juegos en su fase regular del torneo anterior. Poco atractivo para una temporada en que el campeón se llevará 65.000 pesos cubanos, que al cambio del mercado informal equivale a 98,48 dólares. “Ese dinero debe repartirse entre todos los jugadores y el cuerpo técnico”, afirmó el sitio de noticias Cuba Grand Slam en julio pasado.

Según el medio especializado Swing Completo, “el camino a seguir fue creado con el fin de no suspender el evento… la plana mayor del béisbol cubano intenta dar una señal de vida. Lo cierto es que se jugará una competición sin efectuar viajes a provincias lejanas y con un calendario ‘recortado’ casi al extremo. ‘El pasatiempo nacional debe seguir aunque todo se venga abajo’, parece ser la teoría que se adoptó”.

Entre los cambios está un calendario con 44 partidos, muy alejado de los 75 juegos en su fase regular del torneo anterior.

El Inder, como ya es habitual, ha culpado de la modificación “al embargo económico y energético del Gobierno de Estados Unidos”, además de destacar el esfuerzo “en cada territorio, para poder desarrollar esta nueva temporada beisbolera en momentos tan difíciles por los que atraviesa la Isla”.

Los 16 equipos participantes fueron ubicados en cuatro grupos. El A los conforman Pinar del Río, Artemisa, Isla de la Juventud e Industriales. El B se integró con el campeón Matanzas, Mayabeque, Cienfuegos y Villa Clara. En el C se incluyó a Sancti Spíritus, Ciego de Ávila, Camagüey y Las Tunas. En tanto, Holguín, Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo son los clubes del D. Se clasificarán a la postemporada los cuatro mejores equipos de cada zona.

Como parte de la preparación, el vicepresidente primero del Inder Raúl Fornés Valenciano confirmó al diario oficialista Jit la entrega de 300 pelotas para la preparación de los 16 equipos y dejó a las provincias la responsabilidad de los bates. Los federativos se han ido deslindando de este implemento. La Comisión Nacional de Béisbol (CNB) determinó en 2024 la entrega de 25 bates y a las provincias otros 25.

Un año antes la falta de este implemento fue evidente en mayo, cuando en el partido de los Elefantes de Cienfuegos contra los Gallos de Sancti Spíritus los jugadores se quedaron sin bates apenas unos minutos después de haber iniciado el desafío. El medio oficialista 5 de Septiembre, que calificó de "increíble" el incidente, informó de que aunque se advirtió con tiempo sobre la falta de los equipamientos, no hubo respuesta.

Este sábado se confirmó que También estarán en el país asiático el lanzador Miguel Romero y los outfielders Francisco Martínez y Raico Santos.

Este sábado se confirmó que además de los peloteros Alfredo Despaigne, Yasiel González, José Noroña, Fher Cejas, Andy Vargas, Frank Herrera y Yankiel Mauris, cuyos contratos fueron gestionados por la FCB, también estarán en el país asiático el lanzador Miguel Romero y los outfielders Francisco Martínez y Raico Santos.

La revista deportiva Dporto Sports News precisó que los cubanos serán parte de la plantilla de los Loongs de Beijing, donde jugará Despaigne. Con la diferencia de que “Miguel Romero, el mejor pitcher del Clásico Mundial 2023 y que recién terminó la temporada en México, ganará 18.000 dólares al mes”. Martínez y Santos tendrán sueldos muy cercanos a esta cantidad.

En tanto, los peloteros bajo la tutela de la FCB recibirán entre 3.000 y 7.000 dólares mensuales. De ese dinero, el 20% irá a las arcas del Estado.