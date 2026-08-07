El béisbol cubano suma 12 años sin una medalla de oro

El equipo de Puerto Rico humilló 9-1 a Cuba en el juego por la medalla de bronce.

La Federación Cubana de Béisbol gestiona los contratos de siete peloteros con equipos de China con salarios de entre 3.000 y 7.000 dólares mensuales

La Habana/La pelota cubana suma 12 años sin una medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. La derrota ante Nicaragua por 6-5 caló hondo en la prensa oficialista. “El béisbol, con más de lo mismo”, tituló Granma al tiempo que recordó que en la edición en Veracruz (2014) conquistó el primer lugar y desde entonces no ha podido subir a lo más alto del podio. La tropa dirigida por Germán Mesa sumó otro fracaso este viernes al ser derrotada por Puerto Rico 9-1 en duelo por la medalla de bronce.

El deporte considerado Patrimonio Cultural de la Naciónl marcha entre tumbos en los Centroamericanos, lo mismo pasó en Barranquilla (2018) que en San Salvador (2023) y ahora en Santo Domingo. “Una película repetida en los últimos años”, lamenta el mismo medio.

Según Granma, “las aspiraciones cubanas se desmoronaron en los compases iniciales por la inestabilidad del pitcheo abridor”. Exhibió la actuación de Raymond Figueredo y a su relevo Yankiel Mauris por permitir “tres sencillos y un biangular que completaron un paquete letal de seis anotaciones”.

Según 'Granma', “las aspiraciones cubanas se desmoronaron en los compases iniciales por la inestabilidad del pitcheo abridor”.

El periodista oficialista Pavel Otero minimizó la derrota al señalar lo “difícil” de un torneo en el que hasta el equipo de Curazao no pudo ganar ni un juego. Una postura que fue refutada por el medio especialista Planeta Baseball. “Vimos lanzadores que, a simple vista, carecían de velocidad en sus envíos y de repertorio, a jugadores de cuadro a los que les caían en la cabeza pelotas totalmente fildeables, y a jardineros perdidos que eran incapaces de atrapar batazos que exigían un mínimo desplazamiento. Todo esto frente a equipos rivales con jugadores de más de 40 años o con un promedio de edad superior a los 32”.

Para el espacio deportivo, “la realidad es que no se gana porque el béisbol que va quedando en Cuba: No sirve. Las fallas son sistemáticas, sistémicas y no tienen solución dentro de un sistema político y económico que está en ruinas”.

A decir del periodista Yasel Porto, “los peloteros no son los culpables principales de todo lo malo que rodea a la pelota cubana y a sus equipos nacionales”. El comunicador precisó que “mucha gente no acaba de aterrizar ni entender que mientras todo se hunde, ellos son como los músicos del Titanic, tocando como pueden una melodía, con instrumentos y acordes antiguos a los que pueden acceder”.

El pelotero Alfredo Despaigne está entre los siete atletas de la Isla que jugarán en China. / Francys Romero

Mientras se digiere la derrota en Santo Domingo, la Federación Cubana de Béisbol (FCB) ha concretado los contratos en China para los peloteros Alfredo Despaigne, Yasiel González, José Noroña, Fher Cejas, Andy Vargas, Frank Herrera y Yankiel Mauris.

De acuerdo con el periodista Francys Romero, será la primera vez que peloteros de la Isla vean acción en una liga de China, además de que “se incorporarán en los próximos días a este torneo profesional de Verano que consta de un calendario de 48 juegos”. Una competencia en la que intervendrán los clubes Beijing Dragons, Shanghai Orcas, Shenzhen Bluesox, Xiamen Dolphins, Fuzhou Sea Knights y Changsha Want Want.

Los salarios, según Planeta Baseball, para estos atletas oscilan entre los 3.000 y 7.000 dólares mensuales. A las arcas de la FCB por su gestión en los convenios, ingresa el 20% de los pagos. Una suma irrisoria si se compara con los sueldos de los atlantes chinos, que en promedio reciben 18.000 mensuales por temporada.