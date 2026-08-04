Con zapatillas prestadas, el equipo cubano de hockey sobre césped conquista el oro

La medalla de oro que implicó más sacrificios fue la conseguida por el equipo femenino de hockey sobre césped, en la que hay una historia memorable

El atletismo otorgó otras ocho medallas –dos de oro, tres de plata y otras tres de bronce– y la Isla es tercera del medallero

La Habana/Las ocho medallas –dos de oro, tres de plata y otras tres de bronce– conquistadas en atletismo, junto con el primer lugar logrado por el equipo de hockey sobre césped obtenidas este lunes, confirmaron el tercer peldaño para Cuba en el medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, con 92 galardones, superados por México (268) y Colombia (174).

Leyanis Pérez se erigió como campeona del triple salto, con registro de 14,78 metros. “Mi objetivo era lograr una buena marca, pero la propia competencia fue cayendo en algunas irregularidades, como pausas largas para premiaciones y otras que no favorecían la concentración”, dijo la atleta al final de la competencia.

“La tricampeona mundial compitió sin oposición y eso tal vez no le demandó un esfuerzo mayor en busca de un alto registro”, destacó el medio oficialista Jit.

Anisleidis Ochoa se llevó el oro en la prueba de 5.000 metros tras cronometrar 16:59.67. La guantanamera contó que había dejado de entrenar “porque decían que las pruebas de fondo no tenían futuro en Cuba”. Sin embargo, para tirar esa “maldición”, el entrenador Rafael MacBeath lanzó un proyecto y su madre la convenció de probar. Esa fue su principal motivación, de ahí que en las zapatillas esté escrita la leyenda: “Te amo, mamá”.

Cuba se llevó las medallas de oro y plata en la prueba de triple salto. / Deporcuba

Sin embargo, la medalla de oro que implicó más sacrificios fue la conseguida por el equipo femenino de hockey sobre césped, en la que hay una historia memorable. “Muchas cosas tenía en contra esta Selección desde su preparación”, recordó el periodista Yasel Porto Gómez. “En Cuba, el hockey sobre césped para hombres y mujeres es uno de los peores en cuanto a atención y recursos. Además, el roce internacional es prácticamente inexistente, a no ser el de cuando van a los Panamericanos o los Centroamericanos y del Caribe”.

El comunicador recordó que “el hockey sobre césped es el único deporte que no tiene atletas jugando en equipos internacionales”. Por si fuera poco, “entre las muchísimas trabas que tuvieron que afrontar, está el hecho de que tuvieron que jugar con zapatillas prestadas, incluso, con bastones prestados por otras competidoras”.

Cubanas y mexicanas empataron sin goles en el tiempo reglamentario. La definición se dio en tanda de penales, donde la guardameta Yurismailis García fue crucial, además de los goles de Yuraima Vera y Sunaylis Nikle, para imponerse 2-0 a México.

El resto de las medallas fueron para la triplista Liadagmis Povea, quien se llevó la plata con un registro de 14,71 metros. Luis Enrique Zayas se adjudicó el segundo lugar con un salto de altura de 2,20 metros. El bronce lo obtuvieron Yarima García en la prueba de 100 metros, con un registro de 11,32 segundos, y Yaritza Martínez en lanzamiento del martillo, con marca de 65,90 metros.