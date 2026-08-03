La lucha afianza a Cuba en el tercer lugar del medallero en los Centroamericanos

Milaimys Marín venció a la venezolana María Acosta con un contundente 7-0 en la categoría de los 76 kilogramos

La Habana/La lucha, una de las disciplinas históricamente más productivas para la Isla, consolidó este fin de semana a Cuba en el tercer lugar del medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se disputan en Santo Domingo. Con seis oros, cuatro en la categoría femenina, la delegación alcanzó 28 preseas doradas, muy lejos aún de los dos primeros sitios –México y Colombia–, pero se alejó de Venezuela, que está en el cuarto, con 19 metales dorados.

Lideradas por Milaimys Marín, medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024, las cubanas impusieron su poderío sobre el colchón en las cuatro finales que disputaron. La primera en combatir fue Greili Bencosme, en la categoría de 50 kilogramos, quien superó a la mexicana Mercedes Castillo, al imponerse categóricamente por 5-0.

La siguiente medalla llegó a través de Laura Herin (53 kg), quien derrotó 6-3 a la venezolana Alexa Álvarez –la presea representó la número 1.950 en la historia de Cuba en los Juegos Centroamericanos y del Caribe–. En los 57 kilogramos, Yainelis Sanz triunfó sobre la mexicana Bertha Rojas, con un marcador cerrado de 4-3.

Finalmente, Marín (76 kg), quien en los Juegos Centroamericanos de San Salvador 2023 no pudo lograr el título, tuvo su revancha y ganó con comodidad a la venezolana María Acosta, a la que venció 7-0.

Marín (76 kg), quien en los Juegos Centroamericanos de San Salvador 2023 no pudo lograr el título, tuvo su revancha

Otra medalla obtenida por la delegación en lucha femenina, aunque fue de bronce, llegó gracias a María Fernanda Santana (62 kg), que no pudo revalidar el título ganado en la última edición de los Juegos en 2023, en parte debido a que compitió con una lesión de rodilla.

Las otras dos medallas doradas en la disciplina se registraron en la categoría masculina. Dominante, Geannis Garzón (74 kg) no cedió un solo punto en toda la jornada final: venció 11-0 al salvadoreño Kevin Alemán en cuartos de final, superó 9-3 al dominicano Julio Rodríguez en semifinales y se coronó campeón con un 10-0 ante el venezolano Ibsen Aguilar.

“Este oro va para Cuba entera. Me siento muy contento porque fueron meses de entrenamiento enfocado en tener una buena competencia en esta cita multideportiva y afortunadamente salió el resultado”, dijo tras lograr el título.

El otro título fue para Arturo Silot (97 kg). El santiaguero también completó un recorrido sin derrotas: derrotó al colombiano Carlos Izquierdo (12-3) en fase de grupos y al venezolano Cristian Sarco (13-3) en cuartos de final. Luego superó 10-0 al jamaicano Steven Burrell Jr. en semifinales y repitió triunfo sobre Izquierdo por superioridad técnica en la final.

Lázaro Hernández (86 kg) protagonizó uno de los regresos más llamativos del torneo, pues llevaba casi tres años sin competir

La lucha masculina también dejó tres preseas de bronce: Yosenky Castañeda (125 kg), Carlos Méndez (65 kg) y Lázaro Hernández (86 kg), quien protagonizó uno de los regresos más llamativos del torneo, pues llevaba casi tres años sin competir y eligió estos Juegos como punto de reencuentro con la alta competencia.

Otras disciplinas también repartieron oro para la delegación cubana. En lucha grecorromana se registraron tres. Daniel Gregorich (87 kg) se subió a lo más alto del podio, luego de vencer al dominicano Johsn Batista por superioridad técnica (9-0). Kevin de Armas (60 kg) derrotó al local Yerony Lira por puntos, con un marcador final de 3-1, mientras que Yonat Veliz (67 kg) también se colgó el metal dorado tras vencer al colombiano Carlos González.

En ciclismo, Marlies Mejías obtuvo su segunda medalla dorada en los Juegos, en la ruta femenina. La habanera venció en el tramo final a la trinitaria Teniel Campbell y a la mexicana Yareli Acevedo. Previamente, la ciclista cubana ya había conquistado el título en la contrarreloj individual y el segundo lugar en la exigente prueba del ómnium.

Este lunes, que marca el inicio de la última semana de actividades de la competencia regional, la delegación de la Isla sumó a primera hora una presea de plata. En el relevo mixto cubano de triatlón, el equipo integrado por Leslie Amat, Alejandro Rodríguez, Isabel Rodríguez y Marcos Fernández se quedó a 0.59 segundos de los campeones mexicanos, con un tiempo de 1:07:25.

En ciclismo, Marlies Mejías obtuvo su segunda medalla dorada en los Juegos, en la ruta femenina

Para esta jornada, Cuba tendrá participación en atletismo, tiro, esgrima, tenis de mesa, baloncesto 3X3, softbol, vela, hockey sobre pasto, boxeo, gimnasia artística, fútbol, balonmano y voleibol.

Hasta ahora, además de las 28 medallas de oro, Cuba suma 21 de plata y 32 de bronce, para un total de 81.

Con 504 atletas, Cuba llegó con el objetivo de terminar entre los tres primeros lugares del medallero, una meta pobre, si se toma en cuenta que la Isla ha dominado históricamente la justa regional. De 24 ediciones de la competencia, ha ganado 12. Además, es el líder del medallero histórico, con 1.947 preseas doradas, ya sumadas las de esta edición, muy por encima de México, segundo lugar, con 1.637.

Sin embargo, la última vez que Cuba acabó en primer lugar de la competencia fue en 2014, en Veracruz. Las últimas dos ediciones, Barranquilla 2018 y San Salvador 2023, las ganó México, dejando a la Isla en tercer sitio, lo que ha significado igualar su peor desempeño histórico en la competencia, similar a lo realizado en Panamá 1938 y Kingston 1962.