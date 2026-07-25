La ciclista cubana Marlies Mejías gana el oro en la contrarreloj de Santo Domingo

Mejías, de 33 años, cuenta con una destacada trayectoria que incluye medallas panamericanas y centroamericanas.

La pedalista dedicó el triunfo al pueblo cubano y a su familia y aseguró que todavía puede conseguir una medalla olímpica

Madrid/La ciclista cubana Marlies Mejías conquistó este sábado la medalla de oro en la contrarreloj de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo, tras completar la prueba con un tiempo de 40:15.79.

La multipremiada Mejías recorrió los primeros 10 kilómetros en 13:00.37 y los últimos 20 kilómetros en 26:36.06.

La pedalista artemiseña, de 33 años, cuenta con un amplio palmarés que incluye la medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015 y el oro en los Centroamericanos y del Caribe de Veracruz 2014. Además, ha conquistado varias preseas en campeonatos panamericanos y centroamericanos de ciclismo.

La deportista dedicó el triunfo al pueblo cubano y a su familia.

“Siento que todavía puedo lograr una medalla olímpica. Hemos subido del puesto 60 al top 10 mundial, aunque necesitamos apoyo porque el país no suma puntos"

Después de apartarse temporalmente del ciclismo para ser madre, Mejías volvió a competir y mantiene como objetivo los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. La pedalista confía en sus posibilidades de conseguir una medalla y destacó el ascenso de su disciplina en el ranking mundial, aunque pidió mayor respaldo: “Siento que todavía puedo lograr una medalla olímpica. Hemos subido del puesto 60 al top 10 mundial, aunque necesitamos apoyo porque el país no suma puntos. Pero es posible”, dijo a la prensa oficial.

La plata fue para la mexicana Sara Roel, con tiempo de 40:33.53, y el bronce para la ciclista de Trinidad y Tobago Teniel Campbell, con un registro de 40:59.31.

Roel, de México, es también triatleta y compite con una extraña enfermedad conocida como panhipopituitarismo. Tres años atrás superó una operación en la cabeza.

La trinitense Campbell conquistó una medalla de oro y otras tres en la cita de Barranquilla 2018 y es la primera ciclista femenina de su país en competir en Juegos Olímpicos (Tokio 2020).

En cuarto y quintos lugares, se ubicaron las colombianas Diana Peñuela (41:42.26) y Lina Hernández (41:47.33).