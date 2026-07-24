La primera fuga cubana en los Centroamericanos de Santo Domingo ocurre antes de la inauguración

El abandono es el primero conocido dentro de la delegación cubana durante los Juegos de Santo Domingo

La Habana/El portero de hockey sobre césped Moisés David Torres Puig abandonó este viernes la delegación cubana que participa en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo, pocas horas antes de la inauguración oficial del torneo y sin haber llegado a disputar un partido.

La salida del atleta, natural de Las Tunas y el más joven de la selección masculina, fue revelada por el periodista deportivo Yasel Porto, quien aseguró haber recibido un audio del propio jugador y confirmado el caso con fuentes cercanas a la delegación.

Según la versión difundida por Porto, Torres Puig aprovechó que el equipo masculino se encontraba en un estadio observando un encuentro de la selección femenina. El guardameta fingió haber recibido un pelotazo durante un entrenamiento y pidió hielo para atender la supuesta lesión. Poco después, indicó que iba a tirar el hielo en un recipiente situado en uno de los pasillos de la instalación. Allí lo esperaba otra persona, con quien intercambió ropa antes de salir caminando del recinto y marcharse en un vehículo solicitado mediante la aplicación Uber.

El relato refleja también la estricta vigilancia a la que suelen estar sometidos los deportistas cubanos durante sus viajes al extranjero

“Tomé la decisión de quedarme aquí en República Dominicana y romper todo vínculo con la delegación cubana”, se escucha en el audio atribuido al deportista, citado por DPorto Sports News. El relato refleja también la estricta vigilancia a la que suelen estar sometidos los deportistas cubanos durante sus viajes al extranjero, acompañados por entrenadores, directivos y otros “responsables” de la delegación que controlan sus movimientos. “Estaba muy nervioso por si me descubrían”, confesó Torres Puig.

El joven aparecía en la nómina de la selección junto a Ignacio Miguel Aroche O’Farrill, el otro portero convocado para la competición. Su salida deja al conjunto con un solo guardameta disponible antes de su primer compromiso, previsto dentro del torneo que se disputa entre finales de julio y los primeros días de agosto.

La ausencia supone un problema adicional para el cuerpo técnico, que deberá afrontar toda la competencia con Aroche O’Farrill, salvo que los organizadores permitan incorporar a un sustituto fuera del plazo establecido. Ninguna autoridad deportiva ha aclarado por ahora si Cuba solicitará un reemplazo o si Torres Puig ha sido eliminado formalmente de la acreditación.

Apenas una semana antes de su salida del país, la prensa oficial de Las Tunas había incluido su vivienda entre las llamadas Casas Centroamericanas. / Facebook / Walfrido Quesada

El joven no era un jugador incorporado a última hora. En abril de 2024 fue elegido mejor portero del Campeonato Nacional de hockey sobre césped, celebrado en Ciego de Ávila, donde la selección de esa provincia retuvo el título masculino. Su desempeño lo situó entre los guardametas de mayor proyección del país. También había recibido un reconocimiento especial de las autoridades deportivas de Las Tunas por sus resultados durante 2023.

Apenas una semana antes de su salida del país, la prensa oficial de Las Tunas había incluido su vivienda entre las llamadas Casas Centroamericanas, una iniciativa propagandística con la que las autoridades provinciales identifican los hogares de atletas y entrenadores que participan en competencias internacionales. En el caso de Torres Puig, el gesto quedó convertido en una ironía: mientras las autoridades celebraban públicamente su “sentido de pertenencia”, el deportista preparaba su fuga.

El abandono es el primero conocido dentro de la delegación cubana durante los Juegos de Santo Domingo, pero llega después de una nueva oleada de escapes en el deporte de la Isla. En las últimas semanas, varios integrantes del equipo nacional de canotaje abandonaron la concentración durante una competencia celebrada en Canadá, lo que afectó la composición de las embarcaciones previstas para los Centroamericanos.

Cada viaje internacional sigue siendo, para muchos atletas, una oportunidad para escapar de la Isla

El hockey sobre césped también ha sufrido numerosas deserciones. Cinco jugadoras dejaron la delegación cubana durante los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile, en 2023, mientras otras integrantes de la selección habían abandonado anteriormente el equipo durante una estancia en España.

En cada caso, las autoridades deportivas han repetido su fórmula habitual y han calificado las decisiones como “graves indisciplinas” o abandonos de compromisos, sin referirse a los bajos salarios, la falta de oportunidades profesionales y las restricciones que padecen los deportistas dentro de la Isla, sin contar la crisis que sufre la mayoría de la población.

Santo Domingo debía servir al Gobierno cubano para exhibir una delegación ambiciosa y contener la caída de sus resultados regionales. Sin embargo, cada viaje internacional sigue siendo, para muchos atletas, una oportunidad para escapar de la Isla.