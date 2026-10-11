Anatoli Kárpov: el arte de ganar sin deslumbrar

Más de 160 torneos ganados constituyen una estadística extraordinaria; la verdadera dimensión de Kárpov está en la capacidad de repetir la excelencia.

El hombre que convirtió la precisión en una forma de combate

Houston/“La victoria más profunda no siempre es la que destruye al adversario, sino la que le demuestra, jugada a jugada, que ya no tiene una salida satisfactoria”.

Hay jugadores que pasan a la historia por una combinación brillante o un sacrificio espectacular. Anatoli Kárpov pertenece a otra categoría: la de los competidores capaces de ganar una y otra vez, durante décadas, sin necesitar que cada victoria pareciera una obra de fuegos artificiales.

Su grandeza residió en una cualidad excepcional: reconocer las debilidades de una posición, anticiparse a las intenciones del contrario y transformar ventajas aparentemente insignificantes en derrotas difíciles de evitar. El adversario comenzaba jugando con libertad y, poco a poco, descubría que sus piezas tenían menos espacio, sus planes perdían eficacia y cada intento de liberación generaba una nueva debilidad.

Kárpov hizo del ajedrez el arte de reducir las posibilidades del contrario. Su intuición posicional, su extraordinaria capacidad defensiva y su precisión en el ataque conformaron un estilo que parecía sencillo, pero resultaba terriblemente difícil de combatir.

Aprendió ajedrez durante la infancia y se formó en una tradición que exigía estudio, disciplina y comprensión profunda de las posiciones

Nació el 23 de mayo de 1951 en Zlatoust, en los Urales soviéticos. Aprendió ajedrez durante la infancia y se formó en una tradición que exigía estudio, disciplina y comprensión profunda de las posiciones. En 1973 compartió con Víktor Korchnoi el primer puesto del Interzonal de Leningrado y, al año siguiente, derrotó sucesivamente a Lev Polugayevski, Boris Spasski y al propio Korchnoi en el ciclo de candidatos.

En 1975 fue proclamado campeón mundial después de que Bobby Fischer se negara a defender su título bajo las condiciones establecidas por la Federación Internacional de Ajedrez (Fide). Kárpov no derrotó a Fischer sobre el tablero; sin embargo, disipó cualquier duda sobre su categoría mediante una década de resultados extraordinarios frente a la élite internacional.

A Kárpov se le atribuyen más de 160 torneos ganados, una cifra que lo sitúa entre los competidores más prolíficos de la historia del ajedrez. Conviene distinguir estos triunfos de las partidas individuales y tener presente que los recuentos pueden variar según los criterios estadísticos utilizados.

Su trayectoria incluye victorias en competiciones de enorme prestigio, como Tilburg y Linares, además de varios campeonatos de la Unión Soviética. Lo excepcional no fue únicamente ganar, sino mantener la capacidad de hacerlo durante décadas, frente a adversarios de distintas generaciones.

La historia de Kárpov no puede comprenderse sin Garri Kaspárov

Una de sus actuaciones más memorables llegó en Linares, en 1994. Con 42 años, Kárpov sumó 11 puntos de 13 posibles y aventajó en dos puntos y medio a Garri Kaspárov y Alexéi Shírov. No fue una victoria frente a rivales secundarios, sino una demostración de superioridad en uno de los torneos más fuertes de su época.

Aquel resultado revela algo esencial: Kárpov no fue simplemente el campeón que precedió a Kaspárov. Incluso después de perder la corona mundial, conservó una capacidad competitiva extraordinaria.

La historia de Kárpov no puede comprenderse sin Garri Kaspárov. Entre 1984 y 1990 disputaron cinco enfrentamientos por el campeonato mundial, protagonizando una de las rivalidades más intensas del deporte.

El primer encuentro fue una auténtica prueba de resistencia. Kárpov alcanzó una ventaja de cinco victorias a ninguna, pero Kaspárov comenzó a recuperarse. Después de 48 partidas, el presidente de la Fide, Florencio Campomanes, interrumpió el encuentro sin proclamar vencedor.

En 1985, Kaspárov ganó la revancha por 13 a 11 y se convirtió en campeón mundial. Volvió a imponerse en 1986 y 1990, mientras que el encuentro de Sevilla, en 1987, terminó empatado a 12, permitiéndole conservar la corona.

La rivalidad demuestra que la grandeza no exige invulnerabilidad

Kárpov perdió el título, pero no desapareció de la élite. Ganó campeonatos mundiales organizados por la Fide en 1993, 1996 y 1998, durante la etapa de división institucional del ajedrez mundial.

La rivalidad demuestra que la grandeza no exige invulnerabilidad. Kaspárov consiguió destronarlo, pero tuvo que enfrentarse a un rival de una resistencia extraordinaria, capaz de obligarlo a luchar durante años por mantener su supremacía.

Una de las mejores formas de comprender a Kárpov es recordar su actuación de Linares en 1994. Frente a una élite mundial que incluía a su gran rival, respondió con 11 puntos de 13 posibles. No necesitó convertir la rivalidad en una disputa verbal: dejó que hablara el tablero.

No presentaré este episodio como prueba de caballerosidad, porque no sería riguroso confundir la excelencia deportiva con una virtud personal. La caballerosidad debe acreditarse mediante testimonios concretos, no con anécdotas inventadas para embellecer una biografía.

Sobre su vida actual, la prensa informó en mayo de 2026 de problemas de salud y de una presencia pública muy limitada. La prudencia exige no añadir diagnósticos ni afirmar circunstancias que no estén debidamente confirmadas.

¿Fue el mejor jugador de torneos de toda la historia?

Su legado, sin embargo, no depende de su situación personal ni de su presencia pública. Está en sus partidas, en sus métodos y en la influencia que ejerció sobre generaciones de ajedrecistas.

¿Fue el mejor jugador de torneos de toda la historia? Si atendemos a la cantidad de competiciones ganadas, su candidatura es excepcional. Si pretendemos establecer una superioridad absoluta sobre Capablanca, Alekhine, Kaspárov o Carlsen, entramos en una comparación entre épocas y estilos diferentes. La historia no necesita exageraciones para reconocer su grandeza.

Kárpov enseñó que la intuición necesita conocimiento, que la creatividad exige disciplina y que la paciencia no significa pasividad. Su ajedrez convirtió pequeñas ventajas en victorias y la precisión en una forma de presión psicológica.

No fue invencible. Pero durante décadas supo hacer algo que pocos han conseguido: volver a sentarse ante el tablero y competir por la victoria frente a los mejores.

Más de 160 torneos ganados constituyen una estadística extraordinaria; la verdadera dimensión de Kárpov está en la capacidad de repetir la excelencia.

Esa es su firma y su legado: demostrar que no siempre vence quien más deslumbra, sino quien comprende mejor la posición, administra sus fuerzas y sabe esperar el momento exacto para decidir la partida.