Los atletas cubanos que se fugaron en 2023 en Chile trabajan como entrenadores en clubes deportivos

La Habana/Un salario precario en la Isla “que no daba prácticamente para nada, sin zapatos, ni un uniforme para entrenar”, fueron parte de los motivos por los que el jugador de hockey Lázaro Tolón, de 27 años, se fugó de la delegación oficial de Cuba el 17 de mayo de 2023, en medio de los Juegos Panamericanos en Chile.

Las carencias en casa lo ahogaban. “Luché para llegar a la selección, y una vez que llego, no me dan lo que merezco. Todo el sacrificio que había hecho no valía la pena. Por eso decidí abandonar el país”, cuenta el atleta cubanoal diario chileno The Clinic.

Tolón, junto con otros ocho atletas cubanos esperan una respuesta a su solicitud de refugio en el país, desde que se fugaron de sus respectivas delegaciones en mayo de 2023.. En este momento cuentan con visados temporales de residencia, los cuales se actualizan cada ocho meses.

Los primeros meses de Tolón en Chile lo llevaron a trabajar como hojalatero, albañil y guardia en un taller de autos. En la actualidad tiene tres trabajos, el primero en un supermercado, además de que es entrenador en el gimnasio municipal de Lo Barnechea y de hockey en la Universidad Católica. Ahí también se encuentra Yordankis Méndez, su compañero en el equipo nacional que es parte del grupo de 11 atletas que desertó en busca de un mejor futuro.

La habanera Yunia Milanés, de 29 años, y quien era capitana del equipo cubano, contó con la complicidad de su novio, Tolón, para escapar en los Juegos Panamericanos. Con más de 60 medallas en su trayectoria en una década, las condiciones para entrenar eran pésimas y su situación económica no había mejorado, pese a ser parte del conjunto nacional.

En Santiago de Chile, donde las autoridades deportivas les prometieron hospedaje “de otro nivel” en el complejo deportivo, las condiciones no cambiaron. “Había seis personas por habitación, todos apretados. Teníamos un solo baño para todos”, dijo Milanés a The Clinic.

La joven, luego de “trabajar planchando pijamas, como ayudante en una panadería y empacando masas de empanadas y fideos”, pasó a dar clases de hockey a niños de 5 a 10 años en el club Universidad Católica.

La atleta comparte con su novio y sus amigos como Lismary González –otra de las deportistas fugadas– y Yordankis Méndez, un departamento en el piso 32 de un edificio en Estación Central.

En Chile los cubanos han encontrado alternativas. Las hockeístas Yadira Guillén, Helec Carta y Jennifer Martínez fueron “contratadas por el club Old Reds, conformado por ex alumnos del Colegio Redland, en Las Condes”.

Mientras que nadador ciego, Yunerki Ortega, quien formaba parte del equipo paralímpico y se escapó en noviembre de 2023, busca financiamiento para impulsar su carrera deportiva.

El abogado de origen cubano, Mijail Bonito, confía en que estos atletas sean reconocidos como refugiados y les sean otorgadas las residencias definitivas en el país sudamericano.. “Una vez que se haya definido el refugio se puede solicitar la reunificación familiar. De ahí la importancia de que el proceso sea rápido”, declaró el jurista a La Tercera.

En los últimos 14 años, 30.866 extranjeros han solicitado refugio en Chile, según datos del Servicio Nacional de Migraciones, solicitados vía Transparencia. De ellos, 14 son deportistas cubanos que se fugaron en 2023, 11 durante los Juegos Santiago 2023.