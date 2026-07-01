El baloncesto cubano firma su primer acuerdo de patrocinio con una empresa extranjera

La Habana/La apertura al patrocinio del capital privado en el deporte cubano vivió este lunes un nuevo episodio. La Federación Cubana de Baloncesto (FCB) firmó un convenio con la empresa Tecnología Alemana para Centroamérica y el Caribe (TACC), que incluirá uniformes deportivos y un aporte financiero, informó la Agencia Cubana de Noticias.

El director general de TACC, Raphael DeVol, subrayó que el objetivo de la empresa es “ayudar e incentivar el desarrollo de esta disciplina en Cuba”. En cuanto al convenio, el directivo aseguró que, a pesar de la crisis que se vive en la Isla, el país sigue siendo un mercado importante para su empresa.

De acuerdo con el diario Jit, DeVol acercó a su empresa, especializada en equipamiento de laboratorio, tecnología médica e insumos industriales, a la Federación Cubana, “con la intención de colaborar con el deporte”.

“Nos sentimos entusiasmados con el talento que hay en el país. Agradezco la cooperación y el intercambio que hemos mantenido hasta ahora, y esperamos que sea una colaboración que perdure por muchos años. Sabemos que la situación del país es complicada, por lo que es un honor poder ayudar, porque el baloncesto cubano merece este tipo de apoyo”, afirmó.

“Sabemos que la situación del país es complicada, por lo que es un honor poder ayudar, porque el baloncesto cubano merece este tipo de apoyo”

El patrocinio con TACC, una firma que tiene más de 60 años en Alemania y aproximadamente una década de presencia en Cuba, tendrá una duración inicial de 12 meses, “en lo que constituye un respaldo significativo en un contexto de limitaciones económicas”, indicó Jit.

Para Dalia Henry, comisionada y presidenta de la FCB, el contrato “es de suma importancia para nuestra Federación, no solo porque es la primera vez que se realiza, sino porque va a ayudar al desarrollo del baloncesto en nuestro país”.

Según el diario deportivo, “la nueva alianza representa, además, un reconocimiento al talento de los jugadores cubanos y un impulso a las futuras generaciones de baloncestistas en la Isla”. No obstante, la disciplina atraviesa un prolongado declive. Ello quedó reflejado en las eliminatorias para el Mundial de la especialidad que se jugará en Catar el año que viene. Durante la cuarta fecha de la ronda clasificatoria jugada en marzo pasado, Cuba perdió todos sus encuentros y fue el segundo peor equipo de la región, solo superado por Nicaragua.

Además, la Isla no clasifica a un Mundial de Baloncesto desde 1994. En esa oportunidad quedaron en el penúltimo lugar (15°), solo por arriba de Angola. Muy lejos está la generación dorada del baloncesto cubano de la década de los 70, que en el Mundial de 1974 en Puerto Rico logró la cuarta posición, abajo solo de potencias como la Unión Soviética, Yugoslavia y Estados Unidos, mientras que, a nivel olímpico, consiguió la medalla de bronce en Múnich 1972, superado solo por la URSS y EE UU.

Muy lejos está la generación dorada del baloncesto cubano de la década de los 70, que en el Mundial de 1974 en Puerto Rico logró la cuarta posición

En cuanto al convenio de patrocinio, es el segundo en su tipo en el país, luego de la aprobación de la Ley 179 del Sistema Deportivo Cubano, publicada en la Gaceta Oficial el pasado 13 de enero, y que entró en vigor el próximo 13 de mayo.

En abril pasado, la Federación Cubana de Pentatlón Moderno (FCPM) y la marca de ropa deportiva local Venko firmaron un contrato en el que la firma aportará uniformes, indumentaria de entrenamiento y equipamiento técnico para los pentatletas de la Isla. El patrocinio también incluye cooperación con la identidad y la imagen institucional de la FCPM.

Su primera prueba internacional será este año. “La selección nacional cubana de pentatlón moderno llevará los colores de Cuba de la mano de nuestra marca a los próximos Juegos Centroamericanos Santo Domingo 2026”, destaca Venko en una publicación en su perfil de Instagram, en el que se puede observar que han proporcionado la indumentaria para los participantes del Maratón de La Habana, desde 2022, año de su primer post.

La nueva Ley 179, que el oficialismo considera “histórica”, consta de cinco títulos, 26 capítulos y 253 artículos, y formaliza, por primera vez, el patrocinio privado

La nueva Ley 179, que el oficialismo considera “histórica”, consta de cinco títulos, 26 capítulos y 253 artículos, y formaliza, por primera vez, el patrocinio privado, ya sea nacional o extranjero, en el deporte de la Isla. Para que ello se lleve a cabo, cualquier actor económico (nacional o extranjero) debe presentar sus propuestas a las federaciones o comités organizadores, las cuales serán evaluadas y aprobadas por las autoridades competentes según el nivel del evento, dentro de un esquema bajo control del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Inder).

Hasta su aprobación, cualquier patrocinio con el deporte cubano se realizaba, según las propias autoridades, “de forma excepcional” y sin un marco legal claro, como sucedía con Venko y el Maratón de La Habana.