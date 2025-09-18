El balonmanista cubano Reinier Taboada cuenta el proceso que lo llevó a la Selección Neerlandesa

Desde 2016, el lateral de 1,93 metros hace carrera en Europa y es pieza clave del equipo portugués las Águilas del Benfica

Matanzas/Hace días, una noticia sacudió el entorno del balonmano neerlandés. El cubano Reinier Taboada recibió autorización por parte de la Federación Internacional para representar a la selección de Países Bajos, nación de la que había recibido el pasaporte en diciembre de 2024.

“Los acercamientos con los neerlandeses surgieron porque un miembro del cuerpo técnico de su equipo nacional se enteró de que yo estaba casado con una neerlandesa, y me preguntó qué interés yo tendría en representarlos. A partir de ahí, empezó todo”, cuenta en una conversación con 14ymedio sobre el proceso que lo llevó a ser elegible para el Team Orange.

No es casualidad el arduo interés de este combinado europeo por llevar a Reinier a sus filas. Hijo del también balonmanista Jorge Enrique Taboada, el lateral de 1,93 metros y 28 años no tardó en deslumbrar con la camiseta nacional del combinado cubano. Su calidad lo ha llevado a una fructífera carrera profesional por el Viejo Continente desde 2016, en ligas de Portugal, Francia, Macedonia del Norte y Dinamarca. Actualmente, es pieza clave de las Águilas del Benfica en el circuito lusitano.

Pregunta. ¿Qué lazos le unen a Países Bajos?

Respuesta. Mi familia es neerlandesa. Mi mujer y mis hijos son de allí. Por eso la conexión que me une al país. En el caso de mis pequeños, a ellos les gusta mucho verme jugar cuando lo hago con clubes. Desde ahora, tendrán oportunidad de verme con la camiseta anaranjada de su tierra.

P. Háblanos de los pasos que siguió para que la Federación Internacional de Balonmano (IHF, por sus siglas en inglés) le permitiese la transición.

R. Normalmente, IHF tiene reglas para que algunos jugadores de doble nacionalidad puedan cambiar de selección. Ellas son no haber representado a otro equipo nacional por más de tres años, tener la ciudadanía del nuevo país por el que se desea jugar, y vivir en el nuevo país por más de 36 meses. Este último requisito no lo cumplía, debido a que Países Bajos no tiene una liga profesional de balonmano en la que pueda ejercer, y eso me convirtió en un caso muy particular. Por tanto, tuvimos que presentar bastantes pruebas a la organización rectora de la disciplina.

P. Imagino que algún partido de Países Bajos habrá visto mientras se gestaba el cambio ¿Cómo caracteriza el juego colectivo del plantel?

R. Por supuesto, he visto partidos del equipo neerlandés. Tienen varios jugadores de alto nivel compitiendo en las ligas más fuertes de Europa. Su juego colectivo es rápido, con jugadores pequeños físicamente, pero hábiles en crear dificultad a los defensores. Mezclan bien los tiros de media y larga distancia. Lo que yo pudiera aportarles es fuerza y potencia para penetrar la defensa rival, además de mi capacidad para los tiros lejanos.

P. Su última incursión en la Selección Cubana fue durante los Juegos Panamericanos Lima 2019 ¿Qué le hizo desistir de representar a Cuba?

R. Después de ese torneo fue que vino la pandemia de covid-19, en la que casi no se pudo asistir a ningún evento, y también por ese año nació mi primer hijo, por lo que necesitaba tiempo para estar con él. Entre eso y otras cosas, mi motivación para jugar por Cuba bajó un poco, y tiempo después, llegó el acercamiento de la Federación Neerlandesa, una nueva experiencia que quería probar.

P. ¿Tenemos fecha de posible debut con Países Bajos?

R. Normalmente, hay compromisos de selecciones en octubre. Quizá debute ahí.