Barren a Cuba en la primera semana de la Liga de Naciones de Voleibol

La Habana/La debacle del deporte cubano ha permeado al voleibol. El equipo varonil perdió este domingo 3-0 ante China en el último partido de la primera semana de actividades de la Liga de Naciones de Voleibol. El resultado significó la cuarta derrota de la Isla en el mismo número de partidos, con lo que, pese a ser el arranque del torneo, prácticamente cierra la posibilidad de clasificar a la fase final.

Desde Linyi, China, el equipo de Jesús Cruz cayó con parciales de 21-25, 19-25 y 23-25, en una actuación que se repitió en otros dos cotejos. En el primer encuentro, la Isla fue barrida también 3-0 por Polonia. La caída fue con marcadores 16-25, 20-25 y 21-25. Tres días después, Cuba se enfrentó a Ucrania. Por segunda ocasión sucumbió 3-0 y con los mismos parciales (21-25, 20-25 y 16-25).

Fue hasta el tercer encuentro que la Isla pudo ganar un set, aunque cayó ante Eslovenia. Luego de perder el primer parcial 15-25, la selección cubana ganó los dos siguientes (28-26 y 25-19). Sin embargo, no pudo mantener el ritmo y perdió los dos últimos sets (14-25 y 11-15).

Con más de 50 errores no forzados durante los cuatro juegos, Cuba sentenció su destino

El equipo Cuba ha sido su principal enemigo en la semana. Con más de 50 errores no forzados durante los cuatro juegos, Cuba sentenció su destino, en el que sumó apenas dos sets a favor contra 12 en contra. Tampoco pudo hacer daño con su saque, lo que hizo que perdiera decenas de puntos en la red.

Otro aspecto que mermó a la selección fue la ausencia de jugadores de jerarquía. Por diversas razones, Robertlandy Simon, Miguel Ángel López, Osniel Mergarejo y Marlon Yant no estuvieron entre los elegibles para la primera semana de la Liga de Naciones, aunque seguramente verán actividad en las siguientes semanas de competencia.

No obstante, el calendario le pondrá a Cuba a cuatro potencias para sus próximos encuentros. Para la semana 2 de competencia que se jugará en Orleans, Francia, enfrentará a Estados Unidos. Un día después se verá frente a frente ante los locales. Posteriormente a Serbia y, finalmente, contra Irán.

Hasta ahora, tras una semana de actividades, Cuba ocupa la decimoséptima posición –penúltimo– de la Liga de Naciones de Voleibol, sólo por encima de Argentina.

Lejos han quedado las gestas de la generación dorada de la selección cubana de voleibol en los años 90

Lejos han quedado las gestas de la generación dorada de la selección cubana de voleibol en los años 90. Con ese equipo, la Isla obtuvo la presea de plata en el Campeonato Mundial que se celebró en Brasil en el año 1990 –algo que solo se pudo igualar en 2010–.

Además, en Juegos Olímpicos, logró el segundo mejor resultado para Cuba de la historia, al quedar en cuarto sitio en 1992, detrás de Brasil, Países Bajos y Estados Unidos. Esa actuación solo fue superada por el bronce obtenido en Montreal 1976.

Ese equipo, comandado en la cancha por Lázaro Beltrán Rizo, ganó la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de La Habana 1991, y el primer lugar de los Juegos Centroamericanos de Santiago de los Caballeros, en República Dominicana, en 1986, y en Ponce 1993, Puerto Rico.

Sin embargo, a partir de 2010, la debacle del voleibol del país se ha acelerado. En 2014, en Polonia, los cubanos terminaron en el 11° lugar del Mundial. Cuatro años más tarde, en el campeonato jugado en Italia y Bulgaria, la selección cubana terminó en el 17° sitio. En 2022, terminó en el puesto 14, mientras que, en la última edición, en Filipinas 2025, obtuvo su peor resultado de la historia, al ocupar la posición 20.