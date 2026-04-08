El boxeador cubano Frank Zaldívar, detenido en EE UU por intento de homicidio

El atleta, de 29 años, apuñaló a una persona esgrimiendo que “Dios se lo ordenó”

La Habana/“Dios me lo ordenó”. Esto dijo a las autoridades el boxeador cubano Frank Zaldívar, alias El Perro, al momento de ser detenido la madrugada del domingo 5 de abril. Minutos antes había apuñalado al residente de un apartamento ubicado en la calle 187 del noroeste y la avenida 57, en Miami. El pugilista enfrenta cargos por intento de homicidio en primer grado y sin derecho a fianza.

Durante la audiencia inicial, el abogado del boxeador le recomendó no hacer ninguna declaración sobre los hechos. Ante ello, la jueza consideró que las pruebas aportadas por la fiscalía eran suficientes para determinar la prisión preventiva. Además, hizo saber al deportista que debía mantenerse alejado de la víctima y “no debía tener contacto ya sea directo o indirecto por escrito, por teléfono o a través de terceras personas ni de redes sociales o cualquier otro medio electrónico”.

“Triste final para Frank Zaldívar, a quien Dios le dio muchísimo talento pero muy poca tranquilidad mental”, resumió Willie Suárez en Boxeo Cubano.

Pese a que “no está claro el impacto inmediato que este caso tendrá en su carrera dentro del boxeo”, dice el periodista de El Nuevo Herald Jorge Ebro, por “la naturaleza de los cargos podría marcar un punto de inflexión definitivo”.

Zaldívar, de 29 años, fue identificado por sus huellas dactilares. De acuerdo con Suárez, el atleta “ha estado detenido varias veces en el pasado”. Según el expediente, el caso sigue abierto y bajo investigación.

El informe policial señala que un testigo alertó a las autoridades sobre un hombre con un cuchillo mientras se escuchaban discusiones al interior del apartamento. Una segunda llamada al 911 a las 5:22 a.m. confirmó una pelea y a una persona con heridas en el pecho y el pulmón, por lo que lo trasladaron de urgencia al Jackson Memorial Hospital, donde permanece en estado grave.

Un empleado de la gasolinera ubicada en el 5688 de West Flagler Street advirtió de la presencia de un hombre desnudo, cubierto de sangre y armado con un cuchillo

Las autoridades recibieron otra denuncia. Un empleado de la gasolinera ubicada en el 5688 de West Flagler Street advirtió de la presencia de un hombre desnudo, cubierto de sangre y armado con un cuchillo.

Willie Suárez compartió una entrevista con Zaldívar en la que aseguró que en EE UU tenía planeado hacer lo que sabe: “boxear y seguir siendo como soy”. El atleta manifestó su inconformidad con el régimen y su lucha por “la libertad de Cuba”.

El atleta formó parte de los Domadores en eventos de Serie Mundial. A los 18 años conquistó la medalla de bronce en el Playa Girón, el principal torneo anual de boxeo amateur en la Isla, organizado por la Federación Cubana de Boxeo.

Por sus cualidades llegó a ser considerado como otro Yuriorkis Gamboa, alias El Ciclón de Guantánamo, cuatro veces campeón del mundo en tres divisiones distintas 126, 130 y 135 libras.

Según contó a El Nuevo Herald, Zaldívar abandonó la Isla porque le hicieron la vida imposible en el boxeo amateur. “No me dieron opciones, me despojaron de victorias y me dije que allí no tenía cabida y que tenía que salir a buscar una mejor vida”.

Debutó en 2019 con una pelea en Costa Rica, le siguieron combates en Alemania y Dubái, pero por contratiempos en los contratos tuvo que regresar a la Isla hasta que contactó al promotor Henry Rivalta, quien le abrió la posibilidad para emigrar a EE UU.

En la Isla dejó a una niña de apenas tres meses. “La necesito aquí conmigo”, dijo en 2022. “Uno debe estar donde estén sus hijos. Mi familia es muy importante para mí”.