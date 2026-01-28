La ciclista cubana Marlies Mejías pide donativos luego de que el Estado le retira el apoyo económico

La Federación Cubana de Ciclismo le dijo a la ciclista Marlies Mejías que “no podría apoyarla este año debido a la falta de fondos”.

La atleta busca reunir 25.000 dólares para participar en eventos que le dan puntos para los JJ OO de Los Ángeles 2028

La Habana/La ciclista de pista cubana Marlies Mejías García ha tenido que salir a pedir donativos para cubrir los gastos de preparación para participar en el Campeonato Panamericano y en las Copas del Mundo, que le dan puntos para clasificarse a los Juegos Olímpicos en Los Ángeles 2028. La Federación Cubana de Ciclismo le dijo que “no podría apoyarla en ninguna prueba de pista este año debido a la falta de fondos”.

“Pedir ayuda no me resulta fácil, pero este camino es más grande que el miedo o el orgullo”, señaló la artemiseña como parte de una campaña de recaudación de 25.000 dólares y que hasta ahora ha conseguido 6.085 dólares.

El dinero recaudado hasta el momento le permite cubrir el equipamiento y las pruebas específicas para la pista, el viaje y logística y ciertas cuotas del Campeonatos Panamericanos.

“Competir en los Panamericanos y en las Copas del Mundo es un paso clave hacia el sueño de toda mi vida: ganarme un lugar en los Juegos Olímpicos”, comentó Mejías García, que hace unos días conquistó la medalla de oro en Ómnium en el evento UCI de Bromont, Canadá y en 2025 consiguió 21 victorias.

A esta atleta que se ubicó en el top 10 en las lides olímpicas de Londres 2012 y Río 2016, Cuba le ha dejado a la deriva. No es el primer caso, en septiembre del año pasado, el medio especializado Deporcuba denunció que la pareja número uno del voleibol de playa no competiría en el Challenge de Veracruz porque la Federación Cubana de Voleibol no pudo costear su estancia en México.

En los Juegos Olímpicos de París 2024, salvó la debacle de la Isla el cubano Mijaín López con su quinta medalla de oro olímpica en la disciplina de lucha grecorromana de 130 kilogramos y una marca en el olimpismo internacional.

Cuba quedó en el lugar 32 del medallero, muy lejos del top 20 pronosticado por las autoridades. El desempeño de la Isla ha sido el peor desde los Juegos Olímpicos de 1968.

Marlies Mejía salió legalmente de la Isla en 2017 luego de una negociación de más de un año, lo que permitió ser contratada con el Weber Shimano Ladies Power, equipo femenino con sede en Argentina. “Una movida histórica porque ella fue la primera ciclista en concretar una salida legal desde Cuba, abriendo una puerta para los demás”, publicó el diario Los Andes 142.

La joya más brillante del ciclismo de pista cubano ahora forma parte del Equipo de Ciclismo Profesional Femenino, Junior y eSports UCI Blue Ridge TWENTY28, de Virginia (EE UU), donde la directora Nicola Cranmer ha impulsado la campaña de apoyo. La meta ahora es reunir lo necesario para los campamentos de entrenamiento y la Copa Mundial UCI en Perth, Australia, señaló la directiva en sus redes sociales.