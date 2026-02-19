La ciclista de pista cubana Marlies Mejías, a la que el Estado retiró el apoyo, gana una medalla de plata

El triunfo de la artemiseña en el Campeonato Panamericano la clasifica a la Copa del Mundo en Australia

La Habana/El régimen cubano se ha colgado de la medalla de plata que este miércoles conquistó la ciclista de pista Marlies Mejías, a la que le retiró el apoyo económico en enero pasado bajo el argumento de “la falta de fondos”. El medio oficialista Jit publicó la hazaña de la artemiseña en el scratch del Campeonato Panamericano, que la clasifica para la Copa del Mundo en Australia, que se celebrará en Perth del 6 al 8 de marzo.

En las 40 vueltas (10 kilómetros) solo fue aventajada por la experimentada trinitaria Teniel Campbell, quien marcó 37 minutos y 36 segundos tras sacar un giro a sus 11 rivales, mientras la presea de bronce correspondió a la estadounidense Olivia Cummis.

La hazaña es casi una bofetada al oficialismo por parte de la atleta, que tuvo que recurrir a donativos para seguir representando a la Isla. Mejías abandonó el país desde 2017 luego de una negociación de más de un año y ahora radica en EE UU.

Marlies Mejías fue la única representante cubana en el certamen. El espacio deportivo en Facebook Los Guayaberos del ciclismo recordó que “la Isla declinó la participación de varias de sus principales figuras en un torneo clave dentro del calendario del ciclo olímpico”.

El director de carreras de la confederación panamericana (Copaci), Mario Pérez, ha salido a “ponderar” la actuación de Mejías. Las palabras del directivo fueron retomadas por Jit, la cubana “arribó a la sede al amanecer de este miércoles y apenas descansó”. Según el dirigente, la ciclista de pista “cumplió con su objetivo de subir al podio en su empeño de hacer realidad su sueño de volver a una cita olímpica” en Los Ángeles 2028.

En Cubavisión, el periodista Duanys Hernández Torres elogió la actuación de la atleta que tituló en una nota Marlies Mejías: cuando el deporte y la Patria llaman : “Marlies es de Güira de Melena, es de Artemisa, es de Cuba, porque el deporte y la patria siempre llaman”. El comunicador subrayó que para que Mejías pudiera competir en Chile “fue indispensable el apoyo del Comité Olímpico del país andino para que obtuviera el visado”.

“El movimiento deportivo cubano, en la medida de sus posibilidades, debía ayudar en todo lo posible a Marlies Mejías”, agregó Hernández. “No importa que haya recurrido desesperada a una plataforma de crowdfunding. Quizás ese llamado fue un grito de alerta para las autoridades deportivas cubanas”.

Mejías reconoció el mes pasado que “pedir ayuda no me resulta fácil, pero este camino es más grande que el miedo o el orgullo”. A la ciclista de pista le esperan ahora eventos en Hong Kong (China), del 17 al 19 de abril, y Nilai (Malasia), del 24 al 26 de abril.