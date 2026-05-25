La Comisión Nacional de Béisbol suspende los campeonatos Sub 12, 15 y 18 por falta de combustible

Se definirá a las selecciones para eventos internacionales a través de pruebas físicas y técnicas

La Habana/Los más jóvenes peloteros de la Isla han recibido un duro revés con la suspensión de los campeonatos nacionales Sub en las categorías 12, 15 y 18. Según el periodista de Cubavisión, Carlos Hernández Luján, se debe “al cerco energético impuesto por Estados Unidos”, que provoca apagones de más de 20 horas diarias.

Con la suspensión de los eventos, subrayó Swing Completo, los pequeños atletas “pierden la oportunidad de sumar innings en un escenario del primer nivel”.

La Comisión Nacional de Béisbol planea visitas de funcionarios en las provincias para seleccionar a los peloteros que conformarán los equipos para el campeonato Panamericano Sub-12 (22 al 29 de agosto, en Mazatlán, México), el Mundial Sub-15 (23 de septiembre al 4 de octubre, en Mérida, México) y el Panamericano Sub-18 (7 al 14 de octubre, en Santo Domingo, República Dominicana).

Hernández Luján detalló que especialistas de la comisión nacional y provinciales, “organizarán pruebas físicas y técnicas diseñadas para evaluar el estado actual de esas figuras y sus opciones de ser convocadas a las preselecciones” y los grupos para los eventos internacionales.

El plan deja sin opciones “para pulir a aquellos que necesitan un poco más de tiempo para establecerse”.

La desatención de las Pequeñas Ligas de Béisbol fue denunciada en abril pasado en el grupo público de Facebook Alto Average. / Jit

La desatención de las Pequeñas Ligas de Béisbol fue denunciada en abril pasado en el grupo público de Facebook Alto Average. Un endocrinólogo del Hospital Provincial Abel Santamaría Cuadrado en Pinar del Río contó que pese a los esfuerzos de entrenadores y familiares y los niños para llevar a cabo el evento, no hubo respaldo del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Inder) ni de la Comisión.

“Lo peor es que quiénes más se afectan con esta situación son los niños, que llevan años entrenando bajo pésimas condiciones de alimentación, transporte, sueño y la única motivación es estos campeonatos. Al final desde hace muchos años estas categorías, desde los implementos deportivos hasta todo lo demás, son auspiciados por los padres”, precisó el especialista.

La falta de oportunidades en la Isla ha llevado entre abril y mayo a tres peloteros a República Dominicana en busca de una oportunidad en los equipos de las Grandes Ligas: Iván Castillo de 13 años conformó el Cuba U12 que participó en el Mundial de la categoría, Raider Sánchez (19) estuvo en el Premundial U-23 (2025) y en el pasado Clásico Mundial y Enmanuel Barrera (17) destacó en las categorías U-15 y en la preselección U-18.

En el mismo período se han concretado las firmas de Naikys Piedra con los Chicago Cubs, Cristian Rego llegó a los Philadelphia Phillies, Luis Almeida alcanzó un acuerdo con los Pittsburgh Pirates, Pedro Santos firmó con Southern Maryland Blue Crabs de la Atlantic League, Oscar Colás oficializó su incorporación a los Saraperos de Saltillo en la Liga Mexicana, Jonathan Valle ya forma parte de San Francisco Giants, Andy González estará con los Houston Astro y Yadier Zamora con los Ángeles Dodgers.