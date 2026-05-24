Cuba pierde a otro joven talento que se va en busca de la MLB

A sus 13 años, Iván Castillo viaja a Dominicana para firmar un contrato con una organización de las Grandes Ligas

La Habana/Las pocas oportunidades y la necesidad de una mejor vida provocan que los peloteros con proyección en Cuba dejen el país cada vez más jóvenes. Este sábado por la mañana, el periodista Francys Romero reportó la salida del país de Iván Castillo, un adolescente de solo 13 años que viajó a República Dominicana para intentar firmar un contrato con una organización de la MLB estadounidense.

El habanero fue seleccionado nacional en el Mundial Sub-12 que la Isla disputó en Taiwán el año pasado. Allí bateó de tres imparables, incluido un doblete, con un promedio de .300, e impulsó una de las dos victorias que obtuvo Cuba en el certamen, aunque no fueron suficientes para avanzar a la fase final.

De acuerdo con Francys Romero, Castillo tiene la proyección para ser un prospecto élite de la clase 2030, una categoría en la que varios talentos ya han salido del país en búsqueda de mejores oportunidades. Tan solo en octubre pasado se reportó la salida de 14 menores de entre 10 y 15 años, con la intención de conseguir un contrato con algún equipo de las Grandes Ligas.

El éxodo continuo abarca todas las categorías. Hace menos de una semana se registró también la salida del país de la que era considerada la última joya del béisbol cubano. Raydel Abel Sánchez Trutié, de solo 20 años, dejó el país y también viajó a República Dominicana.

Castillo tiene la proyección para ser un prospecto élite de la clase 2030, una categoría en la que varios talentos ya han salido del país

El santiaguero fue visto en el último premundial Sub-23, en septiembre pasado, por varios buscadores de talentos, quienes, de acuerdo con Romero, destacaron su potencial “para jugar todos los días”. “Tiene poder” y capacidad atlética, por lo que aún “se puede trabajar con él”, especificaron. El jardinero está en un momento en el que a nivel internacional “no hay mucho talento”, lo que lo pone en una situación favorable.

La salida masiva de jugadores es una de las problemáticas que enfrenta el béisbol cubano desde hace años. Por un lado, se estima que de los más de 1.000 atletas que han dejado la Isla en la última década, 700 son peloteros jóvenes con proyección. En gran parte, la falta de crecimiento y las pocas posibilidades de tener una mejor vida obligan a los deportistas a buscar opciones lejos de la Isla. Un ejemplo son los pobres salarios, que alcanzan 3.500 pesos para quien disputa la Serie Nacional y 8.500 para los de la Liga Élite, en un país en el que un cartón de huevo con 30 piezas puede alcanzar los 3.500 pesos.

Ese fenómeno ha tenido un impacto directo en los resultados a nivel deportivo internacional, pues cada vez son más pobres. En el último Clásico Mundial de Béisbol, el Team Asere tuvo el peor resultado de su historia, luego de ni siquiera clasificar a la segunda ronda, al quedar eliminados tras sumar dos victorias y dos derrotas.

En el último Clásico Mundial de Béisbol, el Team Asere tuvo el peor resultado de su historia

Antes, salvo el fortuito cuarto lugar obtenido por el equipo cubano en el último Clásico Mundial de Béisbol, en 2023, la selección nacional había sumado fracasos en los distintos eventos internacionales donde se ha presentado. En el torneo Premier 12, que reúne a los mejores equipos del mundo, el equipo pasó del sexto puesto en 2015, al penúltimo lugar (11°), empatado con Puerto Rico, en 2024.

La suma de malos resultados provocó que, a mediados del año pasado, Cuba bajara a la posición 12 del escalafón de la World Baseball Softball Confederation (WBSC), el peor sitio para la Isla desde que se inventó este sistema en 2011, aunque cerró 2025 en el noveno escalón, solo 41 puntos arriba del octavo sitio, Panamá, un lugar que no ha podido superar en los últimos dos años.

En el ámbito local, la última Serie Nacional ya no es la vitrina para mostrarse a nivel deportivo. De hecho, la última que se disputó fue considerada como “la peor de la historia” por la propia televisión pública cubana. En diciembre pasado, periodistas de Tele Rebelde repasaron todas las complicaciones que había vivido hasta ese momento de la temporada, desde robos, equipos que no descansan “porque no tuvieron fluido eléctrico el día anterior”, árbitros que “no llegan”, bajas de peloteros “por el virus” (ante la epidemia de dengue y chikunguña que azotó a la Isla en la segunda mitad del año) y falta de transporte, debido a la escasez de combustible, que se ahondó este año.