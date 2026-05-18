Se fuga la última joya del béisbol cubano en búsqueda de las Grandes Ligas

Raydel Sánchez es una baja sensible para la selección nacional de cara a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de este año

La Habana/La fuga de jóvenes peloteros en la Isla sigue en aumento. Raydel Abel Sánchez Trutié, de solo 20 años, dejó el país “en las últimas horas” rumbo a República Dominicana. La salida de “uno de los mejores jugadores que quedaban en Cuba” fue reportada por el experto Francys Romero este lunes, quien señaló que busca firmar un contrato con alguna organización de la MLB.

El santiaguero fue visto en el último premundial Sub-23, en septiembre pasado, por varios buscadores de talentos, quienes destacaron, según Romero, su potencial “para jugar todos los días”. “Tiene poder” y capacidad atlética, por lo que aún “se puede trabajar con él”, especificaron. Según el periodista, el jardinero está en un momento en el que a nivel internacional “no hay mucho talento”, lo que lo pone en una situación favorable.

La salida del país representa un golpe fuerte para el béisbol de la Isla, pues Sánchez Trutié no solo era pieza fundamental para los Cazadores de Artemisa en la actual Liga Élite sino, sobre todo, para las aspiraciones de la selección nacional para los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se llevarán a cabo en Santo Domingo, República Dominicana, del 24 de julio al 8 de agosto.

Era ya un jugador primordial en los equipos juveniles de Cuba. En el torneo de clasificación Sub-23, aportó siete jonrones, rubro en el que fue el líder del equipo, además de 20 imparables en 51 turnos oficiales, así como nueve boletos y 22 carreras impulsadas, lo que permitió que el país clasificara a la copa del mundo.

En el torneo de clasificación Sub-23, aportó siete jonrones, rubro en el que fue el líder del equipo, además de 20 imparables en 51 turnos

Un año antes fue elegido como el mejor bateador designado del premundial Sub-18. Su aporte ofensivo –cinco hits, un doble, cinco carreras empujadas, seis anotadas, ocho bases por bola y dos bases robadas– fue fundamental para que Cuba también ganara el boleto al Mundial de la categoría, luego de siete años.

“Me dieron la oportunidad de ser el cuarto debate y cumplí mi rol, no se pudo obtener la medalla, pero se logró el objetivo: clasificar”, dijo en una entrevista en Sierra Maestra luego de la que fue su primera competición internacional.

Ya consolidado, en la Serie Nacional de este año conectó 13 jonrones en solo 148 veces al bate para una frecuencia de un cuadrangular cada 11.38 turnos al bate con Santiago de Cuba. Además, aportó a la causa siete dobles y un triple como extrabases.

Ello le permitió competir por el premio al novato del año hasta el último momento con el holguinero Jorlis Bravo, quien también abandonó la Isla hace un mes con el mismo objetivo de firmar con un equipo de Grandes Ligas.

La salida del jardinero se suma a las problemáticas que enfrenta el béisbol cubano desde hace años. Por un lado, se estima que de los más de 1.000 atletas que han dejado la Isla en la última década, 700 son peloteros jóvenes con proyección. En gran parte, la falta de crecimiento y las pocas posibilidades de tener una mejor vida obligan a los deportistas a buscar opciones lejos de la Isla. Un ejemplo son los pobres salarios, que alcanzan 3.500 pesos para quien disputa la Serie Nacional y 8.500 para los de la Liga Élite, en un país en el que un cartón de huevo con 30 piezas puede alcanzar los 3.500 pesos.

En el último Clásico Mundial de Béisbol, el Team Asere tuvo el peor resultado de su historia

Además, los resultados a nivel deportivo son cada vez más pobres. En el último Clásico Mundial de Béisbol, el Team Asere tuvo el peor resultado de su historia, luego de ni siquiera clasificar a la segunda ronda, al quedar eliminados tras sumar dos victorias y dos derrotas.

Antes, salvo el fortuito cuarto lugar obtenido por el equipo cubano en el último Clásico Mundial de Béisbol, en 2023, la selección nacional ha sumado fracasos en los distintos eventos internacionales donde se ha presentado. En el torneo Premier 12, que reúne a los mejores equipos del mundo, el equipo pasó del sexto puesto en 2015, al penúltimo lugar (11°), empatado con Puerto Rico, en 2024.

La suma de malos resultados provocó que, a mediados del año pasado, Cuba bajara a la posición 12 del escalafón de la World Baseball Softball Confederation (WBSC), el peor sitio para la Isla desde que se inventó este sistema en 2011, aunque cerró 2025 en el noveno escalón, solo 41 puntos arriba del octavo sitio, Panamá, un lugar que no ha podido superar en los últimos dos años.

En el ámbito local, la última Serie Nacional fue considerada como “la peor de la historia” por la propia televisión pública. En diciembre pasado, periodistas de Tele Rebelde repasaron todas las complicaciones que había vivido la temporada, desde robos, equipos que no descansan “porque no tuvieron fluido eléctrico el día anterior”, árbitros que “no llegan”, bajas de peloteros “por el virus” (ante la epidemia de dengue y chikunguña) y falta de transporte.