Un conocido coordinó las fugas de Melissa Hurtado y Vanessa Godínez en Francia

La atleta dice que dejó los tabacos, los kimonos y algunas pertenencias y se subió a un tren

La Habana/Desde que abordó el vuelo que la llevaría a Francia, junto con otras 14 judocas como parte del proceso de entrenamiento, Melissa Hurtado sabía que sería el último que compartiría con el equipo de Cuba. “Ya yo sabía que no iba a regresar”, cuenta la atleta en videos subidos a su cuenta de Instagram. Más de tres años después de aquel 21 de enero, dice que “esta historia no fue fácil”.

La mujer sostiene que el abandono de atletas cubanos en el extranjero es una historia que “no tiene final”. En el primer trimestre de ese año, 20 competidores aprovecharon salidas al extranjero para escapar. Lo más significativo s que de ese grupo, encabezado por la medallista olímpica Idalis Ortiz y bajo la dirección de Yordanis Arencibia, desertaron en París, además, las judocas Vanessa Godínez (48 kilogramos), Santa Virgen Romero (78 kg), Blanca Elena Torres (52 kg) y Lutmary García (63 kg).

El plan, según Hurtado, era escabullirse tras su participación en el Grand Slam de París. Sin embargo, se enteró que su compañera Vanessa Godínez también quería huir. Había que coordinarse y aprovechar su estancia en Amiens, algo que no era sencillo.

“Eso no se podía hablar porque tú no sabes quién es quién, o si alguien es chivato y se lo va a decir al entrenador”, relata la judoca, que venía de conquistar la medalla de oro tras vencer a la suiza Fabienne Kocher en el Abierto Europeo de Judo en Australia.

El plan, según Hurtado, era escabullirse tras su participación en el Grand Slam de París. Sin embargo, se enteró que su compañera Vanessa Godínez también quería huir

Un conocido coordinó el escape de Hurtado y Godínez. Según cuenta, le advirtió que de no hacerlo, tras la salida de su compañera, todo “se iba a poner feo”.

La mujer recuerda que el día del abandono dejó cajas de tabaco que llevaba para vender y obtener algo de dinero en la Isla, y que después supo “se las quedaron los entrenadores”. Los kimonos y algunas de sus pertenencias “se las repartieron las muchachas e hicieron bien”.

Aunque el día de la fuga vivió momentos de tensión porque su compañera de habitación, que no sabía nada, no se dormía. “Nos fuimos de madrugada”, comenta, “sin hablar francés y sin las maletas”. Hurtado recuerda que caminaron alrededor de unos 30 minutos hasta una terminal de trenes. “Había un tren que salía para París a las 6:00 de la mañana. El frío rajaba las piedras”.

Se subieron al vagón sin saber, “No pagamos ni el tren. No sabíamos. Si nos hubiera cogido un inspector posiblemente nos hubieran puesto hasta una multa”, relata la atleta.

Los encargados de la concentración se percataron de la huida de las atletas por la mañana. “El FBI (como se refiere a los agentes de seguridad cubanos) le desbarató la puerta a las otras muchachitas que quedaban del equipo”. Las intimidaron “diciendo que había un grupo que se había quedado” con ellas.