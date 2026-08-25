"Si vuelvo a Cuba, dejo de ser persona", dice uno de los cinco deportistas fugados en Dominicana

Torres Puig, portero de hockey sobre césped, fue el primero en abandonar la delegación, incluso antes de la ceremonia de inauguración de los Juegos.

Entrevistado por una radio de Santo Domingo, Moisés David Torres Puig cuenta la vida precaria que llevaba en Cuba con un salario mensual equivalente a siete dólares

Madrid/Moisés David Torres Puig, uno de los atletas que abandonaron la delegación cubana durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, confirmó públicamente que los deportistas eran controlados por agentes de la Seguridad del Estado para evitar sus fugas y que, después de abandonar la delegación, estaba siendo perseguido, en declaraciones al medio dominicano Esto no es radio.

Torres Puig, portero de hockey sobre césped, fue el primero en abandonar la delegación, incluso antes de la ceremonia de inauguración de los Juegos. El joven, de 21 años y natural de Las Tunas, simuló una lesión para escapar, según declaró al mismo medio. Para entonces, ya había establecido contactos en Santo Domingo desde Cuba a través de WhatsApp.

Ahora, cuenta Torres Puig, teme sufrir “represalias” si regresa a Cuba. Frente a las cámaras, el joven deportista llegó a decir que podría ser apresado en la Isla por “traición a la patria”, una amenaza que utilizan las autoridades cubanas para disuadir a los atletas de fugarse.

“Si vuelvo a Cuba, dejo de ser persona”, dijo. También explicó que podrían apartarlo de su carrera deportiva y perjudicarlo “psicológicamente” por haberse atrevido a “desertar”.

“Si vuelvo a Cuba, dejo de ser persona”

El deportista relató al medio las precariedades en las que vivía en Cuba, internado en una escuela de La Habana junto con otros 24 atletas, con un salario de 3.500 pesos al mes –menos de 7 dólares– y malas condiciones de alimentación, en medio de la severa crisis que atraviesa el país. Torres Puig confesó que prefirió abandonar su carrera universitaria y deportiva en Cuba para buscar mejores oportunidades en República Dominicana.

El portero cubano describió cómo los agentes de la Seguridad del Estado acompañaban a los atletas para evitar fugas y cómo la delegación cubana les retenía los pasaportes para impedir deserciones, además de otras restricciones y mecanismos de control que limitaban sus movimientos. Según el joven, a los deportistas cubanos los acompañaba un agente que les comunicó claramente “yo soy el que los va a cuidar a ustedes”.

El joven atleta negó durante la entrevista haber llegado a conocer a los empleados de la Embajada cubana. La expulsión de diez diplomáticos cubanos y sus familiares en Santo Domingo, coincidió con la fuga de los cinco atletas. Posteriormente, el medio dominicano El Día reveló que los diplomáticos habían sido expulsados por realizar actividades de inteligencia para las cuales no estaban autorizados. Según esa versión la expulsión no estaría relacionada con la fuga de los deportistas y se trataría de una simple coincidencia.

“Desconéctate, que la gente del DICRIM está buscando un localizador para ver si te encuentran"

Pocos días después, el medio Diario Libre reveló que agentes de la seguridad cubana se infiltraron en instalaciones deportivas durante los Juegos, llegando a vestir uniformes de atletas de otros países para controlar los movimientos de los deportistas cubanos. La reincidencia de los agentes cubanos llevó a los organismos dominicanos a establecer un protocolo especial de seguridad ante lo que consideraron “una injerencia”.

A la pregunta de si en algún momento el Gobierno dominicano o alguna institución del país había trabajado de la mano con las autoridades cubanas para “perseguirlo o atraparlo”, Torres Puig respondió rápidamente que “sí”. El joven contó que al estar conectado en redes, sus amigas le alertaron: “desconéctate, que la gente del DICRIM [Dirección Central de Investigaciones Criminales de República Dominicana] está buscando un localizador para ver si te encuentran".

Uno de los cinco deportistas cubanos que abandonaron la delegación durante los Juegos había hecho declaraciones similares para 14ymedio. El atleta aseguró que había sido advertido de que las autoridades cubanas estaban tratando de localizarlo y le recomendaron que no se conectara a las redes sociales.

“Sí creo 100% que es por nuestro caso”, afirmó el atleta entonces. “Querían secuestrarnos en un país donde ellos no tienen derecho a eso”.

Los otros cuatro deportistas que abandonaron la delegación fueron los esgrimistas Adán Núñez y Hershey Daniela de la Cruz; el jardinero central del equipo de softbol Yasmani Álvarez; y la remera Leah Daniela Almeida, medallista de bronce.