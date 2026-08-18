Agentes cubanos usaron uniformes de atletas de otros países para infiltrarse en Dominicana

La reincidencia de los agentes cubanos llevó a los organismos dominicanos a establecer un protocolo especial de seguridad ante lo que consideraron “una injerencia”.

'Diario Libre' señala que algunos fueron identificados por la seguridad dominicana cuando perseguían a deportistas que intentaban abandonar la delegación de la Isla

Madrid/Agentes de la seguridad cubana se infiltraron en instalaciones deportivas de República Dominicana durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 para vigilar a los atletas de la Isla e impedir nuevas fugas, según una investigación publicada este martes por Diario Libre.

De acuerdo con el periódico dominicano, algunos de los agentes llegaron a utilizar uniformes de deportistas de otros países para acceder a los recintos y acercarse a los competidores cubanos sin levantar sospechas. La operación fue detectada por organismos de seguridad dominicanos, que retiraron de las instalaciones a varios de los involucrados.

Las infiltraciones de la seguridad cubana se intensificaron durante la primera parte del certamen, cuando ya se habían producido dos fugas: Moisés David Torres Puig, el mismo día de la inauguración de los Juegos; y la remera Leah Daniela Almeida, medallista de bronce.

Uno de los episodios ocurrió durante una competencia bajo techo en el Parque del Este. Militares dominicanos detectaron a agentes cubanos que perseguían a deportistas de la Isla que intentaban abandonar la delegación. Ante la situación, la seguridad del recinto cerró temporalmente las puertas y comenzó a identificar a las personas que se encontraban en el lugar.

Militares dominicanos detectaron a agentes cubanos que perseguían a deportistas de la Isla que intentaban abandonar la delegación

Las autoridades revisaron las acreditaciones y las cotejaron con la base de datos de los Juegos, que reunió a más de 7.000 atletas y unos 3.000 técnicos y miembros de las delegaciones. Según Diario Libre, así fueron identificados ciudadanos cubanos que no estaban acreditados para realizar labores de seguridad en el país y las autoridades los expulsaron del recinto.

El periódico dominicano reporta que ese mismo día se produjo otro episodio similar en un estadio al aire libre. La reincidencia de los agentes cubanos llevó a los organismos dominicanos a establecer un protocolo especial de seguridad ante lo que consideraron “una injerencia”.

Diario Libre no pudo precisar si los agentes detectados fueron detenidos o si las autoridades dominicanas iniciaron algún proceso judicial contra ellos.

La publicación cobra relevancia después de que el Gobierno de República Dominicana ordenara la salida del país de nueve integrantes de la misión diplomática cubana y sus familiares, sin explicar las razones de la medida. El Ministerio de Exteriores cubano lo calificó como “un acto de subordinación” de Santo Domingo a la política de Washington contra la Isla y aseguró que sus diplomáticos habían actuado conforme a la Convención de Viena y que no existía motivo que justificara la expulsión.

La información revelada este martes por 'Diario Libre' encaja con el testimonio obtenido por '14ymedio' de uno de los cinco deportistas cubanos que abandonaron la delegación durante los Juegos

El diario dominicano El Día había publicado que los funcionarios cubanos expulsados por el Gobierno de Luis Abinader realizaban presuntas labores de inteligencia aprovechando sus acreditaciones diplomáticas, pero según esa versión la expulsión no estaría relacionada con la fuga de los atletas y se trataría de una simple coincidencia.

Sin embargo, la información revelada este martes por Diario Libre encaja con el testimonio obtenido por 14ymedio de uno de los cinco deportistas cubanos que abandonaron la delegación durante los Juegos. El deportista aseguró que había sido advertido de que las autoridades cubanas estaban tratando de localizarlo y le recomendaron que no se conectara a las redes sociales para evitar que lo encontraran.

“Sí creo 100% que es por nuestro caso”, afirmó el atleta. “Querían secuestrarnos en un país donde ellos no tienen derecho a eso”.

Los cinco deportistas que abandonaron la delegación fueron los esgrimistas Adán Núñez y Hershey Daniela de la Cruz; el jardinero central del equipo de softbol Yasmani Álvarez; la remera Leah Daniela Almeida, medallista de bronce; y el portero del equipo de hockey sobre césped Moisés David Torres Puig.

Las delegaciones deportivas de Cuba han mantenido durante décadas controles destinados a impedir que sus integrantes abandonen los equipos oficiales durante las competencias internacionales

Las delegaciones deportivas de Cuba han mantenido durante décadas controles destinados a impedir que sus integrantes abandonen los equipos oficiales durante las competencias internacionales. En junio de 2022, durante el Panamericano Sub-23 de béisbol en Aguascalientes, México, las autoridades cubanas pidieron ayuda a la Policía para localizar a los peloteros Alfredo Fadraga y Yosvany Ávalos, quienes habían abandonado la concentración. Ambos fueron localizados y devueltos a la delegación, que posteriormente los envió a Cuba.

Un mes después, durante un torneo de fútbol sala en Guatemala, la comitiva cubana informó a las autoridades locales de la desaparición de tres jugadores con el objetivo de impedir que abandonaran el país.

En los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile de 2023, al menos siete deportistas cubanos también abandonaron la delegación y denunciaron que los responsables de la comitiva les retenían los pasaportes para dificultar posibles fugas. Las autoridades chilenas no participaron en operativos para devolverlos y señalaron que los atletas podían permanecer legalmente en el territorio mientras estuvieran vigentes sus visados.