Se fugan otros tres atletas cubanos en los Centroamericanos de Santo Domingo

Los esgrimistas Adam Núñez y Hershey Daniela de la Cruz y el jardinero de softbol Yasmani Álvarez no regresaron a la Isla

La Habana/El régimen ha guardado silencio ante la fuga de los esgrimistas cubanos Adam Núñez y Hershey Daniela de la Cruz, así como del jardinero central del equipo de softbol Yasmani Álvarez, durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Santo Domingo, República Dominicana, donde Cuba quedó en tercer sitio del medallero tras conseguir 51 medallas de oro, 48 de plata y 46 de bronce.

El medio oficialista Jit enalteció el regreso del último grupo a la Isla. Rolando Yero, miembro del Comité Central del Partido y jefe de su Departamento de Atención Social, aseguró que “el deporte sigue siendo un baluarte de la Revolución Cubana”. En tanto, Cubadebate calificó a la delegación de la Isla como “una gigante”, por “el sacrificio y la entrega” de los competidores y por la forma tan suya de “competir contra todo, incluso contra lo invisible”.

Nada publicaron de las ausencias de Núñez y De la Cruz, quienes, según el espacio deportivo en Facebook Dporto Sports News, decidieron huir el último día de competencia. El primero conformó el equipo de sable como suplente y “dejó la villa antes de la competencia final”. En cambio, la segunda había finalizado en quinto sitio en el evento individual de la misma disciplina que su compañero y, en la competencia por equipos, “terminó en octavo y último lugar tras perder su compromiso con Venezuela”.

La otra fuga fue protagonizada el pasado jueves por Yasmani Álvarez. / Dporto Sports News

El periodista Yasel Porto recordó que la esgrima tuvo una actuación discreta en Santo Domingo, “la peor en décadas en estas citas luego de lograr una medalla de bronce del equipo de espada”. De acuerdo con el comunicador, “problemas económicos y administrativos han convertido a este deporte en el peor de combate en la Isla”.

La otra fuga fue protagonizada el pasado jueves por Yasmani Álvarez. De acuerdo con el espacio informativo Al Strike Softball, el habanero se separó del grupo un día antes del compromiso de Cuba ante Colombia. “La noticia trascendió luego de concluir la participación del país en los Juegos Centroamericanos”.

Los escapes de Núñez, De la Cruz y Álvarez se suman a los del portero del equipo masculino de hockey sobre césped, Moisés David Torres Puig, quien se desvinculó del deporte cubano pocas horas antes de la inauguración oficial del torneo y sin haber llegado a disputar un partido. El atleta de Las Tunas fingió haber recibido un pelotazo durante un entrenamiento y pidió hielo para atender la supuesta lesión. Tras anunciar que iba a tirar el hielo, aprovechó, en complicidad con otra persona, para escapar en un vehículo solicitado mediante la aplicación Uber.

Días después, la remera Leah Daniela Almeida, quien conquistó el oro junto a Ana Jiménez, también se fugó. Poco se informó sobre la competidora nacida en Máximo Gómez, en el municipio matancero de Perico, incluso, el periodista Francys Romero, indicó que no se contaba con “más detalles sobre las circunstancias ni el destino” de la competidora.