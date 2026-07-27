Otro joven lanzador deja Cuba en busca de jugar en EE UU

El lanzador Richard Bouquet fue seleccionado nacional en el Mundial Sub-18 de 2025 que la Isla disputó en Japón en septiembre pasado

La Habana/La fuga de jóvenes peloteros en la Isla sigue en aumento. El pitcher derecho Richard Bouquet, de solo 17 años, salió de Cuba “en horas recientes” hacia República Dominicana, según reportó este lunes el especialista deportivo Francys Romero, quien señaló que busca firmar un contrato con alguna organización de la MLB.

El comunicador señaló que el pelotero será entrenado por Bailli Baseball, una academia de béisbol en la República Dominicana fundada por el ex jugador cubano Kenen Bailli, quien jugó en Series Nacionales y las Grandes Ligas con Toronto. “Con un par de meses de trabajo probablemente mejore sus herramientas y esté cerca de saltar al profesionalismo firmando con una franquicia de Grandes Ligas”, indicó Romero, quien remarcó que el joven mide 1.90 metros de estatura y su recta ya alcanza las 90-91 millas por hora, cifras notables para un pitcher de su edad.

Pese a ser apenas un adolescente, el lanzador fue seleccionado nacional en el Mundial Sub-18 de 2025 que la Isla disputó en Japón en septiembre pasado. En ese torneo tuvo dos apariciones, en las que registró un salvamento, cuatro hits y una carrera permitida.

Previo a la cita mundialista, medios locales de Holguín destacaban las cualidades del joven

Previo a la cita mundialista, medios locales de Holguín destacaban las cualidades del joven. “Luego de una fuerte etapa preparatoria en Las Tunas, donde (Bouquet y el pelotero Alaín Torres) lograron vencer los obstáculos y cumplir los objetivos, estos talentosos muchachos entregan lo mejor de sí en busca del anhelado sueño mundialista”, señalaba Telecristal.

“Hace solo unas horas tuvieron una gran prueba de fuego en la Copa Eddy Martín en Ciego de Ávila enfrentando un nivel superior con peloteros de la Serie Nacional de mayores y la preselección de Cuba Sub-23 que se alista para el premundial”, añadía el medio.

El éxodo continuo de jóvenes talentos en la Isla ha sido una constante en el año. Apenas en mayo se registraron los casos de Iván Castillo, un adolescente de solo 13 años, y una semana antes se había reportado la salida del país de la que era considerada la última joya del béisbol cubano. Raydel Abel Sánchez Trutié, de solo 20 años, quien, al igual que el resto de promesas, dejó el país y también viajó a República Dominicana.

La falta de crecimiento y las pocas posibilidades de tener una mejor vida obligan a los deportistas a buscar opciones lejos de la Isla

La salida de los peloteros se suma a las problemáticas que enfrenta el béisbol cubano desde hace años. Por un lado, se estima que de los más de 1.000 atletas que han dejado la Isla en la última década, 700 son peloteros jóvenes con proyección. En gran parte, la falta de crecimiento y las pocas posibilidades de tener una mejor vida obligan a los deportistas a buscar opciones lejos de la Isla. Un ejemplo son los pobres salarios, que alcanzan 3.500 pesos para quien disputa la Serie Nacional y 8.500 para los de la Liga Élite, en un país en el que un cartón de huevo con 30 piezas puede alcanzar los 3.500 pesos.

Además, los resultados a nivel deportivo son cada vez más pobres. En el último Clásico Mundial de Béisbol, el Team Asere tuvo el peor resultado de su historia, luego de ni siquiera clasificar a la segunda ronda, al quedar eliminados tras sumar dos victorias y dos derrotas.

Antes, salvo el fortuito cuarto lugar obtenido por el equipo cubano en el último Clásico Mundial de Béisbol, en 2023, la selección nacional ha sumado fracasos en los distintos eventos internacionales donde se ha presentado. En el torneo Premier 12, que reúne a los mejores equipos del mundo, el equipo pasó del sexto puesto en 2015, al penúltimo lugar (11°), empatado con Puerto Rico, en 2024.

La suma de malos resultados provocó que, a mediados del año pasado, Cuba bajara a la posición 12 del escalafón de la World Baseball Softball Confederation (WBSC), el peor sitio para la Isla desde que se inventó este sistema en 2011.