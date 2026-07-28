Se fuga la primera medallista de los Juegos Centroamericanos y del Caribe para Cuba

Madrid/La alegría del oro en remo obtenido por las cubanas Rayma Ortiz y Natalie Morales en Santo Domingo este lunes se ha hecho añicos con el abandono de su compañera de disciplina, Leah Daniela Almeida. La remera abandonó la delegación que participa en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, que se celebran en República Dominicana, según el periodista deportivo Francys Romero.

El reportero sostuvo la noche de este lunes en redes sociales que la noticia, ocurrida pocas horas antes, se la habían confirmado varias fuentes, aunque no hay más detalles sobre las circunstancias ni cuál ha sido el destino de la atleta.

Lo más sintomático del caso es que Almeida fue, precisamente, la artífice de la primera medalla obtenida por Cuba en esta competición, junto con su compañera Ana Jiménez. Ocurrió durante la primera jornada de los Juegos, el sábado 25, en la prueba doble Par de Remos Cortos –categoría de peso ligero–, donde la las atletas de la Isla lograron el bronce por su trayecto de 7:36 minutos. Por delante de ellas quedaron las mexicanas Melissa Márquez y Aylin Ibarra (7:22) y las venezolanas Keyla García y Kimberlin Meneses (7:32).

“Con este resultado, Ana Jiménez y Leah Almeida escriben sus nombres en la historia de estos Juegos al convertirse en las primeras medallistas de la delegación cubana en Santo Domingo 2026, dando el impulso inicial a Cuba en la lucha por el medallero general”, celebraba una de las cuentas de apoyo a la delegación nacional. “Desde nuestra página enviamos una calurosa felicitación a ambas remeras y al colectivo técnico del equipo nacional por este importante resultado, con la confianza de que muchas más alegrías llegarán para la delegación cubana en el resto de la competencia”.

Almeida, nacida en Máximo Gómez, en el municipio matancero de Perico, es la segunda deportista de la delegación cubana que huye en Santo Domingo tras la marcha de Moisés David Torres Puig, portero de hockey sobre césped que ni siquiera llegó a participar en la inauguración oficial del torneo.

De la salida del joven, natural de Las Tunas, se conocen muchos detalles, ya que dejó mensajes de audio al periodista deportivo Yasel Porto. Torres Puig se marchó aprovechando la distracción del resto del equipo, que estaba viendo un encuentro de la selección femenina. El guardameta fingió haber recibido un pelotazo durante un entrenamiento y pidió hielo para atender la supuesta lesión. Poco después, indicó que iba a tirar el hielo en un recipiente situado en uno de los pasillos de la instalación. Allí lo esperaba otra persona, con quien intercambió ropa antes de salir caminando del recinto y marcharse en un vehículo solicitado mediante la aplicación Uber.

“Tomé la decisión de quedarme aquí en República Dominicana y romper todo vínculo con la delegación cubana”, se escucha en el audio atribuido al deportista, citado por DPorto Sports News. “Estaba muy nervioso por si me descubrían”, confesó.

En lo deportivo, la jornada fue buena para el equipo de Cuba, que sigue en tercera posición del medallero, tras lograr once nuevas medallas este lunes. En remo, a las ya obtenidas por la mañana, se sumaron dos más, una plata para Pedro González en la prueba dos sin timonel masculino y un bronce para Leduar Suárez en un par de remos cortos masculino.

Además, en judo la delegación logró el oro de Iván Silva (-100 kg masculino) y el bronce para Lainet Cardona (-78 kg femenino).

Cuatro medallas más dio el ajedrez, dos de ellas de plata, para Dylan Berdayes y Roxangel Obregón, y otras dos de bronce, para Daniel Hidalgo e Ineymig Hernández. A ellas se unen el oro y la plata de taekwondo para Anaisel León y Marlyn Pérez, respectivamente. Además, varios deportistas aseguraron posiciones para avanzar en la clasificación en pruebas como gimnasia rítmica, tiro con arco o voleibol, entre otras.

Cuba lleva a 504 atletas para un total de 42 disciplinas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Hasta ahora, el balance es de 32 medallas, con 10 oros, 7 platas y 15 bronces.