Cuba, en segundo lugar del medallero en Santo Domingo gracias al judo y remo

La pareja de Rayma Ortiz y Natalie Morales le dio este lunes la séptima medalla de oro a la Isla en los JJCC

La Habana/El vago objetivo de las autoridades deportivas cubanas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Santo Domingo se cumple hasta ahora: quedar entre los tres primeros lugares del medallero. Con el oro obtenido a primera hora este lunes por la pareja de Rayma Ortiz y Natalie Morales en la prueba de dos remos sin timonel femenino, la Isla se ubica en la segunda posición general, con siete preseas doradas, detrás de México, que lidera con 16.

Las cubanas dominaron la regata de principio a fin y cruzaron la meta con un tiempo de 7:33.70 minutos. La medalla de plata fue para la embarcación de México, integrada por Maite Arrillaga y María García, con registro de 7:40.68, mientras que el bronce fue para las guatemaltecas Nicolle González y Dulce Samayoa, quienes registraron 7:43.45.

Esta es la segunda presea de oro obtenida en remo por la delegación de la Isla en estos Juegos. La primera la ganó la dupla formada por Reidy Cardona y Leduar Suárez, este domingo por la mañana, que conquistó la prueba de doble scull masculino, con un tiempo de 6:32.80.

El judo ha sido la otra disciplina que ha sido pilar de la cosecha cubana en estos primeros días. La selección de la Isla dominó el sábado las finales de judo al alzarse con cuatro oros en las categorías masculina y femenina. Marlon Herrera se coronó en la división de los 73 kilogramos, así como Jonathan Charón (60 kg), Orlando Polanco (66 kg), además de la joven Dali Sentmanat (52 kg). La otra medalla dorada fue en ciclismo, con Marlies Mejías en la prueba contrarreloj individual femenina de 30 kilómetros.

La selección de la Isla dominó el sábado las finales de judo al alzarse con cuatro oros en las categorías masculina y femenina

Para este lunes, la Isla tendrá actividad en bádminton, tiro con arco, ciclismo de pista, gimnasia, taekwondo, judo, ráquetbol, hockey sobre pasto, voleibol de playa y de sala, ajedrez y softbol, por lo que la cosecha de medallas podría incrementar al terminar la jornada.

Con 504 atletas, que competirán en total en 42 disciplinas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en la capital de República Dominicana, Cuba busca volver a liderar una justa que históricamente ha dominado. De 24 ediciones de la competencia, la Isla ha ganado 12. Además, es el líder del medallero histórico, con 1.926 preseas doradas, ya sumadas las de esta edición, muy por encima de México, segundo lugar, con 1.539.

Sin embargo, la última vez que Cuba acabó en primer lugar de la competencia regional fue en 2014, en Veracruz. Las últimas dos ediciones, Barranquilla 2018 y San Salvador 2023, las ganó México, dejando a la Isla en tercer sitio, lo que ha significado igualar su peor desempeño histórico en la competencia, similar a lo realizado en Panamá 1938 y Kingston 1962.

Las últimas dos ediciones, Barranquilla 2018 y San Salvador 2023, las ganó México, dejando a la Isla en tercer sitio

La fuga de atletas de la Isla, que suman más de 1.000 en la última década, y el poco fogueo internacional para los atletas, ha provocado que el deporte nacional esté en crisis. En la última gran prueba en la que participó Cuba, los Juegos Olímpicos de París 2024, el país obtuvo nueve medallas, con una delegación de 61 competidores, mientras que la diáspora obtuvo la misma cantidad, pero con solo 21 cubanos representando a otros países.

Desde la desaparición de la Unión Soviética, que entregaba recursos para la preparación de atletas, el deporte cubano ha caído en picada. Los juegos de Barcelona 1992, cuando la Isla obtuvo 30 medallas, marcaron el clímax para Cuba. La acompañaron otros éxitos en Atlanta 1996 (25 preseas), Sídney 2000 (29), Atenas 2004 (27) y Pekín 2008 (30), pero, a partir de ahí, la situación solo empeoró. Doce atletas subieron al podio en Londres 2012, 11 en Río 2016 y 15 en Tokio 2020.