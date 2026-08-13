República Dominicana expulsa sin explicación a nueve diplomáticos de la Embajada cubana

La Cancillería no reveló la identidad de los nueve diplomáticos ni sus responsabilidades dentro de la Embajada cubana en Santo Domingo.

Con esta decisión crece el aislamiento del régimen, que ya fue obligado este año a retira su personal de Ecuador y Costa Rica

La Habana/República Dominicana ordenó este jueves la salida del país de nueve miembros de la misión diplomática cubana y de sus familias, en una de las medidas más severas adoptadas por un Gobierno latinoamericano contra La Habana en los últimos años.

El Ministerio de Relaciones Exteriores dominicano concedió un plazo de siete días para que los funcionarios y sus familiares abandonen el territorio, pero evitó explicar los motivos de la decisión. En un escueto comunicado, la Cancillería se limitó a señalar que la medida fue adoptada conforme a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y que no ofrecerá más detalles por tratarse de comunicaciones diplomáticas.

Aunque Santo Domingo no empleó públicamente la expresión persona non grata, la decisión se ajusta al artículo 9 de la Convención de Viena, que permite a un Estado exigir la retirada de cualquier miembro de una misión diplomática sin necesidad de justificar la medida.

La falta de información ha alimentado las especulaciones sobre un posible caso relacionado con actividades de inteligencia o con actuaciones incompatibles con el estatus diplomático

El canciller dominicano, Roberto Álvarez, confirmó posteriormente la expulsión y aseguró que el Gobierno está manejando el asunto "con discreción" para preservar las relaciones bilaterales, dejando claro que la decisión no implica una ruptura de vínculos con Cuba, sino una actuación dirigida contra funcionarios específicos. La Cancillería tampoco reveló la identidad de los nueve diplomáticos ni sus responsabilidades dentro de la Embajada cubana en Santo Domingo. Esa falta de información ha alimentado las especulaciones sobre un posible caso relacionado con actividades de inteligencia o con actuaciones incompatibles con el estatus diplomático.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, por su parte, rechazó "en los términos más enérgicos" la expulsión y aseguró que sus diplomáticos actuaron respetando la Convención de Viena y las leyes dominicanas. La Habana atribuyó la decisión al supuesto "sometimiento" del Gobierno de Luis Abinader a las presiones de Estados Unidos y la presentó como parte de una estrategia de Washington para aislar a Cuba. El comunicado advirtió que la medida "lesiona sensiblemente" los vínculos entre ambos gobiernos, aunque sostuvo que no afectará los "profundos y históricos nexos" entre los pueblos cubano y dominicano.

La magnitud de la medida resulta llamativa. Las expulsiones diplomáticas individuales suelen utilizarse como gestos políticos o respuestas a incidentes concretos. En cambio, la salida simultánea de nueve funcionarios constituye una actuación mucho más excepcional y apunta a un problema que las autoridades dominicanas consideran de mayor alcance.

El deterioro de las relaciones entre Santo Domingo y La Habana venía manifestándose desde hace meses. En mayo, el presidente Luis Abinader afirmó que Cuba "obviamente no es un Estado democrático", y en julio su país se abstuvo en la votación de la Asamblea General de la ONU sobre la resolución que reclama el levantamiento del embargo estadounidense a la Isla. Un año antes, además, el Gobierno dominicano había excluido a Cuba, junto con Venezuela y Nicaragua, de la X Cumbre de las Américas prevista inicialmente en Punta Cana.

Quito justificó en marzo la decisión alegando reiteradas injerencias de funcionarios cubanos en asuntos internos ecuatorianos

La decisión de Santo Domingo llega apenas cinco meses después de que Ecuador declarara persona non grata a todo el personal de la embajada cubana, ordenara el cierre de la misión diplomática y dejara en suspenso las relaciones entre ambos países, en el mayor revés diplomático sufrido por La Habana en la región en los últimos años. Como respuesta, La Habana retiró inmediatamente a todos sus funcionarios y clausuró la misión diplomática.

Quito justificó entonces la decisión alegando reiteradas injerencias de funcionarios cubanos en asuntos internos ecuatorianos, mientras que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba calificó la medida de "arbitraria", "injustificada" y "un acto inamistoso".

Dos semanas después, Costa Rica anunció el cierre de su embajada en La Habana y pidió la retirada del personal diplomático cubano de San José –con excepción de los funcionarios consulares–, alegando el deterioro de los derechos humanos en la Isla y reduciendo la relación bilateral al ámbito consular.

La diplomacia cubana atraviesa uno de sus momentos de mayor aislamiento en América Latina

La expulsión de los nueve diplomáticos se produce, además, apenas un día después de que la agencia oficial cubana Prensa Latina publicara un extenso artículo dedicado a exaltar los vínculos históricos entre Fidel Castro y República Dominicana con motivo del centenario del nacimiento del líder de la Revolución. El texto repasaba desde la participación de Castro en la expedición de Cayo Confites, en 1947, hasta su visita oficial a Santo Domingo en 1998 y la estrecha relación que mantuvo con el expresidente Juan Bosch.

En los últimos años La Habana ha visto deteriorarse sus relaciones con varios gobiernos latinoamericanos de signo conservador, mientras que otros países han incrementado las críticas por la situación de los derechos humanos en la Isla tras la represión de las protestas de julio de 2021 y de las manifestaciones posteriores. La Habana enfrenta además un nuevo frente con Colombia. El presidente Abelardo de la Espriella, investido el pasado 7 de agosto, ratificó que romperá relaciones diplomáticas con Cuba y Nicaragua, una decisión que pone fin al acercamiento impulsado por Gustavo Petro y deja a la Isla sin otro aliado regional.

El hermetismo con que ambas partes están manejando el episodio hace prever que difícilmente se conozcan a corto plazo las razones concretas de la expulsión. Sin embargo, la combinación de una medida de esta magnitud, la negativa de Santo Domingo a ofrecer explicaciones y los recientes antecedentes con Ecuador y Costa Rica consolidan la percepción de que la diplomacia cubana atraviesa uno de sus momentos de mayor aislamiento en América Latina desde el inicio del actual mandato de Díaz-Canel.