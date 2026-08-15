Una fuente cercana a los atletas cubanos fugados en Dominicana confirma a '14ymedio' que intentaron “secuestrarlos”

Omar Venegas Echemendía, vicepresidente del Inder, durante una reunión previa a los Juegos Centroamericanos y del Caribe en la Embajada de Cuba en Santo Domingo.

Las fuentes citadas por la prensa dominicana señalan actividades vinculadas a la Seguridad del Estado y descartan la otra hipótesis, pese a antecedentes en otros países

La Habana/“Ahora no puedo exponerme al público. Tengo que ocultarme, por mi seguridad”. Es el temor que todavía expresa uno de los cinco atletas cubanos que abandonaron su delegación durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, en varios audios a los que tuvo acceso 14ymedio mediante fuentes cercanas.

Este diario intentó contactar con algunos de los deportistas, pero el temor a exponerse públicamente sigue siendo palpable. Una fuente cercana a uno de ellos, que pidió anonimato, asegura que su compañero todavía se siente perseguido por las autoridades cubanas. Según relata el atleta, colegas dominicanos le advirtieron de que estaban tratando de localizarlo y le recomendaron que no se conectara a las redes. “Persecución sí sentimos. Mandaron a la gente de aquí a que nos buscaran”, sostiene.

El deportista está convencido, además, de que la actual crisis diplomática entre Santo Domingo y La Habana está relacionada con ellos. “Sí creo 100% que es por nuestro caso”, afirma en uno de los audios, en el que rechaza la explicación del Gobierno cubano sobre supuestas presiones de Estados Unidos.

Según su versión, funcionarios cubanos intentaron conseguir que fueran localizados y devueltos a la delegación, algo que considera contrario a las leyes dominicanas. “Querían secuestrarnos en un país donde ellos no tienen derecho a eso”, dice, en referencia al supuesto intento de capturarlos en territorio dominicano.

El embajador de Cuba en República Dominicana, Ángel Arzuaga Reyes, durante una reunión preparatoria de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. / X/ Embajada de Cuba en RD

Los cinco atletas que abandonaron la delegación fueron los esgrimistas Adán Núñez y Hershey Daniela de la Cruz, ambos especialistas en sable; Yasmani Álvarez, jardinero central del equipo de softbol; la remera Leah Daniela Almeida, medallista de bronce; y Moisés David Torres Puig, portero del equipo de hockey sobre césped.

El testimonio obtenido por 14ymedio coincide con una de las hipótesis difundidas en las últimas horas para explicar la decisión del Gobierno dominicano de exigir la salida del país de nueve miembros de la misión diplomática cubana. La versión difundida por Diario Las Américas relacionó directamente las expulsiones con la permanencia en República Dominicana de los cinco deportistas cubanos que abandonaron la delegación oficial durante los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Una versión diferente fue ofrecida por el diario dominicano El Día, que atribuyó la medida a presuntas labores de inteligencia de varios funcionarios cubanos. El periódico cita “altas fuentes con conocimiento directo del caso”, según las cuales esos diplomáticos –no identificados– desarrollaban actividades de apoyo a los servicios de inteligencia y la Seguridad del Estado cubanos, aprovechando sus acreditaciones y desempeñando funciones incompatibles con sus cargos oficiales.

Las fuentes de El Día niegan expresamente una conexión entre la expulsión y los atletas. Según su versión, ambos episodios coincidieron únicamente en el tiempo y responden a procesos diferentes. “Se trata de una simple coincidencia cronológica”, afirmó uno de los informantes citados por el periódico.

Parte de la delegación deportiva cubana durante un acto por el 26 de Julio en Santo Domingo, República Dominicana. / X / Embajada de Cuba en RD

La crisis explotó este jueves, cuando el Ministerio de Relaciones Exteriores dominicano confirmó que había pedido a La Habana retirar a nueve miembros de su misión y a sus familiares, a quienes concedió siete días para abandonar el territorio. La Cancillería no explicó los motivos y se limitó a invocar las facultades que reconoce al Estado receptor la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.

Las fuentes consultadas por El Día precisan además que los funcionarios no fueron declarados formalmente personas no gratas. El Gobierno dominicano habría preferido pedir su retirada a través de los canales diplomáticos, evitando así una figura más severa y, al mismo tiempo, manteniendo abierta la Embajada cubana y las relaciones bilaterales.

Tampoco sería la primera vez que una delegación oficial cubana persigue a sus deportistas en otros países. En junio de 2022, en Aguascalientes (México), la representación cubana pidió ayuda a la Policía para localizar a los peloteros Alfredo Fadraga y Yosvany Ávalos, que habían abandonado la concentración durante el Panamericano Sub-23. La Policía desplegó un operativo y utilizó su sistema de videovigilancia C5-SITEC para encontrarlos, detenerlos y devolverlos a la delegación, que los envió posteriormente a Cuba.

Un mes después, durante un torneo de fútbol sala en Guatemala, la comitiva cubana informó de la fuga de tres jugadores a las autoridades locales con el objetivo, según la prensa de ese país, de impedir que abandonaran el territorio nacional.

También en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile de 2023, al menos siete deportistas cubanos abandonaron la delegación y decidieron permanecer en el país. Sus representantes denunciaron entonces que los responsables de la comitiva les retenían los pasaportes para dificultar posibles fugas. A diferencia de lo ocurrido en México, las autoridades chilenas no participaron en operativos para devolverlos y aclararon que los atletas podían permanecer legalmente en el país mientras estuvieran vigentes sus visados.

Ante la actual crisis con República Dominicana, La Habana reaccionó acusando al Gobierno de Abinader de actuar bajo presión de Estados Unidos

Ante la actual crisis con República Dominicana, La Habana acusó al Gobierno de Luis Abinader de actuar bajo presión de Estados Unidos. El Ministerio de Exteriores cubano sostuvo que sus diplomáticos se habían comportado siempre conforme a la Convención de Viena y aseguró que no existe motivo que justifique la medida.

Para la Cancillería de la Isla, la decisión forma parte de un intento de Washington de aislar diplomáticamente a Cuba. Además, discrepó incluso en el número de afectados: mientras Santo Domingo habla de nueve funcionarios, el régimen cubano afirma que fueron diez.

Mientras la Cancillería dominicana mantenga la reserva sobre las razones de la expulsión, las dos hipótesis continuarán enfrentadas. El testimonio obtenido ahora por 14ymedio, sin embargo, confirma al menos que uno de los atletas asegura haber sido buscado en territorio dominicano y que todavía teme por su seguridad.