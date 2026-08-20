Dominicana expulsó a nueve ‘espías’ cubanos, pero aparecieron diez ‘héroes’ en La Habana

El canciller, Bruno Rodríguez, y la viceministra, Josefina Vidal (ambos en el centro), en el acto de "bienvenida" a los diplomáticos expulsados de Dominicana.

Con excepción del vicecónsul Odin Ysla Hernández, el régimen no identifica a sus funcionarios ni indica los cargos que ejercían en la Embajada en Santo Domingo

Madrid/El régimen cubano ha recibido a sus diplomáticos expulsados por República Dominicana con grandes palabras pero muy poca información. Y esta, contradictoria. La cancillería del país caribeño ordenó el retiro, el pasado jueves, de nueve miembros de la legación cubana, pero en La Habana aparecieron, este miércoles, diez.

En el acto de “bienvenida”, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, estuvo presente el canciller, Bruno Rodríguez, pero en la prensa oficial se dio publicidad, llamativamente, no a sus palabras sino a las de la viceministra, Josefina Vidal. “Las autoridades dominicanas no han sido capaces de presentar una sola razón que justifique tal decisión, porque no existe. Se ha puesto en evidencia, por tanto, que no han hecho más que plegarse a las presiones del Gobierno estadounidense”, declaró Vidal.

Rodríguez, al que otras notas oficialistas anteponen el cargo de “miembro del Buró Político del Comité Central del Partido” al de ministro, se expresó vía X, como suele hacer, al informar de la “bienvenida a los diplomáticos cubanos y sus familiares expulsados sin razón alguna”. En la misma línea que Vidal, dijo: “Los recibimos sabiendo que, apegados a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, cumplieron celosamente los principios de la Diplomacia Revolucionaria, como lo hacen nuestros funcionarios en cualquier escenario internacional y frente a cualquier presión imperialista”.

De los funcionarios expulsados, solamente ha identificado, como vicecónsul, a Odin Ysla Hernández, pero este no figura en la página oficial del Ministerio

Desde el principio, el Gobierno dominicano alegó que la medida fue adoptada conforme a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y que no ofrecería más detalles por tratarse de “comunicaciones diplomáticas”, pero tampoco los ha dado el régimen cubano. De los funcionarios expulsados, solamente ha identificado, como vicecónsul, a Odin Ysla Hernández, pero este no figura en la página oficial del Ministerio como personal acreditado en Santo Domingo.

En esta aparecen solo tres cargos: Ángel Arzuaga Reyes, como “embajador extraordinario y plenipotenciario”; Norberto Díaz Franco, como consejero económico comercial; y Damila Hechavarría Argudín, como segunda secretaria encargada de los asuntos consulares. No está claro que ellos formen parte de la lista de expulsados.

Ysla Hernández habló en el evento de ayer “en representación de los funcionarios expulsados”, lamentando que la notificación de la cancillería dominicana llegara “a solo 48 horas de conmemorarse el centenario del natalicio de Fidel Castro” y calificando la decisión de “injustificada” y de “otra artimaña imperialista”. El diplomático llegó a afirmar: “Yo, junto a mis hermanos que regresamos a la Patria, solo sentimos orgullo por el deber cumplido y una alegría inmensa por volver a nuestra tierra. La expulsión, por los motivos que la impulsaron, es una medalla que colgaron en nuestro pecho”.

El propio 13 de agosto, fecha del centenario del líder de la Revolución cubana y cuando se hizo pública la expulsión de la legación, hubo, contó, una “gala político-cultural” dedicada a Castro, “con la asistencia de más de mil amigos de Cuba en representación del pueblo dominicano”. De igual manera, se congratuló por el tercer lugar obtenido por la delegación cubana en los Juegos Centroamericanos y del Caribe recién celebrados en Santo Domingo.

"La expulsión, por los motivos que la impulsaron, es una medalla que colgaron en nuestro pecho"

Es en este certamen, precisamente, donde investigaciones de la prensa dominicana sitúan el origen del motivo de la expulsión de los cubanos. De acuerdo con Diario Libre, agentes de la seguridad de la Isla se infiltraron en instalaciones deportivas durante los Juegos para vigilar a los atletas patrios e impedir fugas.

Para acceder a los recintos y acercarse a los competidores cubanos sin levantar sospechas, llegaron a utilizar uniformes de deportistas de otros países. La operación, indicaba el reportaje, publicado el martes, fue detectada por organismos de seguridad dominicanos, que retiraron de las instalaciones a varios de los involucrados.

Las infiltraciones de la seguridad cubana se intensificaron durante la primera parte del certamen, cuando ya se habían producido dos fugas: Moisés David Torres Puig, el mismo día de la inauguración de la competición; y la remera Leah Daniela Almeida, medallista de bronce.

Era una información que encajaba con el testimonio obtenido por 14ymedio del entorno de uno de los cinco deportistas cubanos que abandonaron la delegación durante los Juegos. La fuente aseguró que el deportista había sido advertido de que las autoridades cubanas estaban tratando de localizarlo y le recomendaron que no se conectara a las redes sociales para evitar que lo encontraran.

“Sí creo 100% que es por nuestro caso”, afirmó el atleta, según la misma fuente. “Querían secuestrarnos en un país donde ellos no tienen derecho a eso”.

En total, cinco deportistas abandonaron el equipo nacional: además de Torres Puig y Almeida, los esgrimistas Adán Núñez y Hershey Daniela de la Cruz y el jardinero central del equipo de softbol Yasmani Álvarez.