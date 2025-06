Los cuatro futbolistas extranjeros de la Selección Cubana fueron nacionalizados por la vía exprés

Matanzas/La Selección Cubana de fútbol está en la mira. Tras su última derrota 1-2 ante Bermuda, los Leones del Caribe quedaron fuera de la clasificación al Mundial de 2026, con sede en Estados Unidos, Canadá y México. Dicha eliminación se lamenta más si tenemos en cuenta que esta convocatoria había logrado sepultar un viejo dogma del deporte cubano: el de no competir con atletas nacidos fuera de Cuba y formados en el extranjero.

Si bien desde el llamado anterior sorprendieron nombres como los de Camilo Pinillo o Alessio Raballo, esta vez se les sumaron Martin Abel Rodríguez y Jorge Aguirre para completar un núcleo de cuatro exponentes nacidos en suelo foráneo. Pero ¿quiénes son estos muchachos?

Camilo Pinillo y Alessio Raballo

Camilo Pinillo y Alessio Raballo recibieron sus primeras convocatorias a la Selección Cubana de cara a los compromisos de marzo ante Trinidad y Tobago por la clasificación a la Copa Oro, y se mantuvieron en el plantel para los recientes choques de Eliminatoria Mundialista ante Bermudas y Antigua y Barbuda.

En el caso de Camilo, es un defensa central, diestro, de 20 años, y 1,89 metros. Nacido en Bélgica, pero de padre cubano. Se desempeña en el Lierse Kempenzonen de su tierra natal, institución en la que surgieron estrellas de talla mundial como Romelu Lukaku. Pinillo jugó 19 partidos con igual número de titularidades en el segundo equipo de su club durante la temporada 2024-2025. Dicha regularidad lo llevó a ser convocado por el primer plantel en varias ocasiones y tuvo la posibilidad de debutar en Segunda de Bélgica durante los compases finales de una victoria de su escuadra. Con la Selección Cubana, su estreno se produjo en el mencionado choque ante Bermudas, en el que disputó 20 minutos con un par de entradas providenciales.

Por su parte, Raballo es un delantero centro, nacido en Italia, derecho, de 1,86 metros y madre natural de Santiago de Cuba. Empezó la concluida campaña al servicio del Torino, que incluso lo convocó a Seria A. Sin embargo, durante el mercado de invierno fue cedido al Parma con opción de compra. Y con el conjunto juvenil de su nuevo equipo, logró el ascenso a la máxima categoría del fútbol juvenil italiano. Alessio ya pasó de tres partidos con la absoluta de los Leones del Caribe, por lo que solo podrá representar a Cuba durante el resto de su carrera, según dictamina el actual reglamento de la FIFA.

Martin Abel Rodríguez y Jorge Aguirre

Ambos atacantes vieron acción ante Bermudas y Antigua y Barbuda. Jorge Aguirre fue titular en ambos cotejos. Martin Abel Rodríguez también intervino en ambos desafíos, pero desde el banquillo.

Martin Abel nació en Países Bajos en 2005. Su madre es neerlandesa y su padre es cubano, natural de Viñales, provincia de Pinar del Río. Rodríguez comenzó a residir en Suiza a los 12 años, y desde que llegó a ese país jugó en las inferiores del Stade Nyonnais, con los que llegó a debutar en Segunda División. Sin embargo, para la temporada 2024-25, Martin pasó a las filas del Yverdon Sport, y en la reserva del club, anotó seis goles tras 19 partidos y nueve titularidades. Aunque su posición natural es la de delantero centro, en la Selección de Cuba también fue utilizado como extremo.

En cuanto a Aguirre, se trata de la nueva estrella del combinado de las Cuatro Letras. El jugador del Gil Vicente de Primera División Portuguesa es oriundo del poblado de Lesaca, España, y su madre es cubana. En su currículum sobresalen las estancias en las inferiores de la Real Sociedad, donde fue dirigido por Xabi Alonso, y por el filial de Osasuna, donde permaneció una campaña antes de ir al fútbol luso en 2024. Jorge fue utilizado como mediapunta en su primera incursión con los Leones caribeños. De ese modo, se aprovechó al máximo su capacidad asociativa. Anotó un gol crucial ante Bermudas, que hizo explotar el estadio Antonio Maceo; sin embargo, este no impidió la derrota final.

Aguirre había manifestado en entrevista a 14ymedio su entusiasmo por la convocatoria de la Selección Cubana: “Cuba está en mi día a día. Toda mi familia por parte de madre es cubana. Además, la comida de Cuba me flipa. Siempre la como en casa. Me imaginaba representar a Cuba, pero no lo veía tan real. Ahora es un hecho. Le agradezco a mi compañero de equipo Karel Pérez por embullarme, y enseñarme un poco el proceso para ser parte de la Selección. También agradezco a mi madre, que no es fácil la cantidad de trámites y papeles que ha afrontado.”

El proceso

Según los estatutos de la FIFA, un futbolista puede representar una nación en la que no nació si sus padres o abuelos nacieron en esta, o si el jugador en cuestión acumula cinco años de residencia en el país de interés. Y, por si fuera poco, se requiere adquirir la nueva nacionalidad y su pasaporte. Este último paso puede demorar bastante en el caso cubano, pero conocimos de buena tinta que la Asociación de Fútbol de Cuba intervino para que los procesos de determinados jugadores duraran unos pocos meses. En ese período de tiempo, los futbolistas notarizaron sus partidas de nacimiento y las llevaron a las embajadas de Cuba para solicitar la nacionalización. Luego, la embajada envió los documentos a Cuba para emitir una partida de nacimiento con cuño y folio cubano. Y después, llenaron una planilla que se volvió a llevar a Cuba para que la Dirección de Identificación e Inmigración y Extranjeria otorgue el certificado de nacionalización. Con ello, se pide el pasaporte cubano.