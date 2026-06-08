Cuatro peloteros que abandonaron Cuba logran acuerdos con equipos de las Grandes Ligas

La Habana/En los últimos ocho días, cuatro peloteros cubanos de entre 17 y 19 años alcanzaron su sueño de llegar a un equipo de las Grandes Ligas de Estados Unidos. El acuerdo más reciente es el de Rodelvis Santiesteban con Chicago Cubs. Según el periodista Francys Romero, al guantanamero, de 17 años, le darán como incentivo “un bono de 20.000 dólares”.

El comunicador destacó la complexión atlética de Santiesteban y su velocidad. “Ahora recibe una gran oportunidad para comenzar su carrera profesional”. El joven es parte del equipo que en abril pasado contrató a otro cubano, Naikys Piedra, que tiene un promedio de lanzamiento de 96-98 millas por hora (mph) y que será utilizado como relevista.

Santiesteban abandonó la Isla a los 15 años y se estableció en República Dominicana, donde fue acogido por Jorge Luis Toca, el hombre que jugó series nacionales con Villa Clara y que tuvo un paso efímero por Mets. Después, fue enviado a las Ligas Menores con Pittsburgh Pirates, Montreal Expos, Detroit Tigers, Chicago White Sox y St. Louis Cardinals.

Toca cuenta con el GT Baseball Academy, en Punta Cana, donde forma a talentos desde los 14 años de edad. A esta academia han llegado también los cubanos William Alejandro Álvarez y Lázaro Herrera Jr. El equipo se encarga de organizar eventos al que por lo regular asisten cazatalentos de los equipos de las Grandes Ligas.

El zurdo César Morales firmó un contrato con New York Mets. / Facebook/Francys Romero

El pasado 5 de junio, el zurdo César Morales llegó a un acuerdo con New York Mets. Su firma, está pendiente a examen físico. El pitcher abandonó la Isla en junio del año pasado con antecedentes en el equipo Cuba Sub-17.

Morales llegó a República Dominicana, donde ha sido entrenado por el cubano Bárbaro Rodríguez, lo que le ha permitido perfeccionar sus lanzamientos, con rectas de entre 88 y 91 mph

Con la llegada de Morales, los Mets fortalecen su sistema de ligas menores. “Los equipos de Grandes Ligas suelen valorar especialmente a los pitchers zurdos debido a la demanda existente en todos los niveles del béisbol profesional”, considera el medio deportivo Swing Completo.

En los primeros días de junio, Jonathan Torres llegó a un acuerdo con los Oriols de Baltimore para el actual período internacional. El acuerdo está pendiente a físico. El periodista Romero, que ha seguido de cerca las contrataciones de los peloteros cubanos, dijo que el habanero abandonó la Isla hace dos años.

“Otro jugador que tuvo que navegar por un largo camino de sacrificio y trabajo y tuvo que pasar de la posición de jardinero a lanzador”, recordó Romero.

El receptor cubano Andy González firmó el 30 de mayo con Houston Astros en la República Dominicana. Se le destaca como un catcher con herramientas defensivas. Él y su hermano, Alex, también con Astros son nietos del campeón olímpico en Atenas 2004 y lanzador por más de 15 años del equipo Cuba.