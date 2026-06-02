Fallece Lázaro Junco Nenínger, el primer cubano en superar los 400 jonrones en Series Nacionales

La Habana/La gloria del béisbol cubano Lázaro Junco Nenínger, de 67 años, falleció este lunes en Matanzas. El primer pelotero en superar los 400 jonrones (405 en total) en Series Nacionales no superó el cáncer de esófago que padecía. “Un hombre de poco hablar y muchísimos valores que defendió lo que creyó y fue parte de una grandiosa historia del béisbol cubano”, resumió el periodista Yasel Porto Gómez.

“Cuando el tumor le anunció su turno al bate, el pelotero no se arrodilló… Pasó por el quirófano, por quimioterapias, por madrugadas de insomnio. Y mientras podía, se sentaba en la grada del Estadio Victoria a ver jugar a los muchachos, porque un ex pelotero nunca deja el estadio: solo cambia de butaca”, señaló el colaborador de TV Yumurí Carlos Manuel Bernal López.

El comunicador Francys Romero recordó a Papá jonrón, como lo conocían, como “uno de los más grandes sluggers del siglo XX en Cuba y único bateador con 10 títulos de jonrones entre 1981 y 1994”.

Pese a las estadísticas de la gloria deportiva, “fue condenado al olvido”, denunció el medio especializado Swing Completo. “Es imperdonable que no forme parte del placer diario de hablar de béisbol. Junco, por razones desconocidas, fue y es un actor de reparto, en una obra donde ejerció, como uno de los mejores, entre los mejores”.

Originario del municipio de Limonar, en la provincia de Matanzas, militó durante 18 temporadas en equipos de su provincia, entre ellos Citricultores y Henequeneros, equipos en los “despachó parábolas perfectas que desafiaban la gravedad y hacían delirar a una fanaticada”, publicó el medio oficialista Granma.

Lázaro Junco Nenínger fue “uno de los más grandes sluggers del siglo XX en Cuba", destacó el periodista Francys Romero. / Facebook/Fabio López Martínez - Periodista

A lo largo de su trayectoria, registró 1.641 imparables y un promedio de 284. Además de 405 jonrones, 277 dobles y 27 triples. Y no llegó a los 500 jonrones, según comentó a Swing Completo en 2019, fue porque los retiraron. “En el momento de mi retiro me encontraba en excelente forma deportiva. El año anterior había conectado 23 cuadrangulares con 80 carreras impulsadas y un average de 323”.

A Junco Nenínger le argumentaron que “era por el ciclo olímpico, que por eso estaban haciendo un retiro masivo de los más veteranos”. Sin embargo, el atleta dijo que no pensaba en el evento internacional, además de que casi nunca lo convocaban para integrar un equipo nacional.

“Después de jugar alrededor de 40 juegos en la provincial y conectar 22 jonrones, me dijeron que tenía que ganarme el puesto en la preselección de Matanzas. Pese a mi rendimiento me precisaron que tenía que retirarme y me dejaron sin opciones, me obligaron, como a tantos otros peloteros que en ese momento estaban en muy buena forma deportiva para jugar al béisbol. Solamente tenía 33 años y estaba en plena juventud”,dijo al mismo medio.

De las contadas convocatorias que tuvo el pelotero, está la de 1984, cuando fue parte del equipo nacional en el Mundial de Béisbol en La Habana. Pedro Chávez lo puso como emergente en sustitución de Antonio Muñoz.

Tras su retiro, Junco se desempeñó como profesor en la Escuela de Iniciación Deportiva Escolar (EIDE) de Matanzas y formó parte de los colectivos técnicos de los equipos de la provincia en Series Nacionales.