Cuba asegura su pase a Mundial en Polonia y ahora busca el boleto a los JJ OO en Canadá

Los cubanos Miguel Ángel López, Alexis Wilson y Christian Thondike fueron reconocidos como parte del equipo ideal del torneo

La Habana/Cuba aseguró este miércoles su participación en la Copa Mundial, que se disputará en Polonia en 2027. La tropa bajo el mando de Jesús Cruz superó 3-0 a República Dominicana en una hora y 13 minutos de juego. Los medios oficialistas destacan la medalla de bronce, aunque el objetivo primordial en Moncton, Canadá, es conseguir el boleto a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles (2028), un evento al que la Isla no se clasifica desde Río de Janeiro (2016).

Por su rendimiento en el torneo, los cubanos Miguel Ángel López, Alexis Wilson y Christian Thondike fueron seleccionados como parte del equipo ideal del evento.

“El tercer lugar del torneo es muy importante porque nos asegura la clasificación al Mundial, pero es aún más importante preparar al equipo para el próximo clasificatorio a los Juegos Olímpicos”, dijo el entrenador cubano en entrevista con el portal Norceca.

“Ahora viene lo mejor”, señaló en sus redes sociales el periodista independiente Raúl Rodríguez, quien recordó que los cuatros mejores del Campeonato Continental de Norte, Centroamérica y el Caribe (Norceca), sin contar a EE UU por estar clasificado, “deberán luchar por un único cupo a los JJ OO”.

“Aún más importante preparar al equipo para el próximo clasificatorio a los Juegos Olímpicos”, dijo el entrenador cubano

El equipo nacional de la Isla se volverá a enfrentar el viernes a República Dominicana y en caso de ganar, el rival a vencer sería Canadá. Las estadísticas del partido contra los dominicanos por el tercer lugar favorecen a los cubanos en los tres parciales: 25-22, 25-19 y 26-24. Además fueron mejores en ataque al conseguir 44 puntos por 30 de los dominicanos, concretaron nueve servicios por tres de su rival y lograron 9 rebotes por ocho del oponente.

Cuba luce favorito, aunque Rodríguez advierte que “será una batalla de vida o muerte deportiva”.

El espacio deportivo CubanSp1ke, que ha seguido las incidencias del torneo en Canadá, coincide con el comunicador. “Sinceramente ya no sé qué pasara, uno quiere, tiene deseos y motivaciones, pero jugando así. Es la timba y el espíritu santo”.

El voleibolista cubano Robertlandy Simón Aties reconoció que “el equipo tiene que mejorar” y recordó que antes del viaje a Canadá “estuvimos varios días sin entrenar”. El atleta comentó que en la parte final del juego ante República Dominicana “cometimos muchos errores”.

Simón Aties habló de la necesidad de “tener un mejor rendimiento para la clasificación olímpica. Tenemos que llegar con una mentalidad diferente”.