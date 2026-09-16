Tras caer contra Canadá, Cuba se jugará ante Dominicana el último boleto al Mundial de voleibol

La prensa oficialista admite que los cubanos fueron dominados en "todos los elementos del juego"

La Habana/“Canadá dominó todos los elementos del juego frente a Cuba”. Así resume la prensa oficialista la actuación de la Isla este martes por la noche en la semifinal del Campeonato Continental Norceca 2026 de voleibol ante Canadá. La selección de Norteamérica ganó “por blanqueada” de 26-24, 25-22 y 25-17 y dejó a los cubanos con una sola oportunidad de conseguir un boleto al Mundial de la disciplina en 2027.

Los dos primeros sets del juego en Nueva Brunswick, Canadá, fueron muy disputados, pero los locales aprovecharon su servicio y bloqueo en los puntos decisivos. En el tercero, en cambio, dominaron los locales.

“Los cubanos juegan a un alto nivel por momentos, como de pronto bajan, y así es muy difícil derrotar a un oponente de calidad, que organizó el evento para ganarlo, con toda la afición a favor”, indica Granma sobre el partido.

En cuanto a números colectivos, Canadá superó en todos los rubros a Cuba. En ataque, lograron ocho puntos más (39-31), mientras que también se impusieron en el bloqueo (8-6) y el servicio (9-3). El capitán canadiénse, Eric Loeppky, y el opuesto Sharone Vernon-Evans sumaron 14 puntos cada uno.

El capitán canadiénse, Eric Loeppky, y el opuesto Sharone Vernon-Evans sumaron 14 puntos cada uno

Por el lado cubano, el opuesto Alejandro González fue el jugador más destacado, con 12 unidades. El resto del equipo no superó la decena de puntos debido a las rotaciones.

El director técnico cubano, Jesús Cruz, quien el año pasado se quejó del sueldo como entrenador nacional, al señalar que cobraba “como un maestro de primaria”, optó por una rotación conservadora y dejó en el banco al experimentado central Robertlandy Simón y le dio escasos minutos a su mejor atacante Marlon Yant, quien terminó con apenas cinco puntos.

La estrategia parece orientada a preservar a sus figuras de cara al partido por el bronce este miércoles frente a República Dominicana, que perdió ante Estados Unidos, y así lograr el último boleto que otorga el torneo al Mundial en Polonia el año que viene, y de cara al torneo Preolímpico rumbo a Los Ángeles 2028, que arranca este viernes, también en Canadá.

De ganar, emularía lo hecho por la selección femenina, que, a finales de agosto, se clasificó al Mundial de la especialidad, también en el partido por el bronce del Campeonato de Norceca, luego de vencer a Puerto Rico.

Se clasificó al Mundial de la especialidad, también en el partido por el bronce del Campeonato de Norceca

Tanto en la Copa del Mundo como en los Juegos Olímpicos, el equipo cubano varonil está lejos de las gestas de la generación dorada. En 1990, la Isla obtuvo la presea de plata en el Campeonato Mundial que se celebró en Brasil –algo que solo se pudo igualar en 2010–. Sin embargo, a partir de ese torneo, la Isla vive una caída sin freno. En 2014, en Polonia, los cubanos terminaron en el 11° lugar de la Copa del Mundo. Cuatro años más tarde, en el campeonato jugado en Italia y Bulgaria, la selección terminó en el 17° sitio. En 2022, terminó en el puesto 14, mientras que, en la última edición, en Filipinas 2025, obtuvo su peor resultado de la historia, al ocupar la posición 20.

En cuanto a los Juegos Olímpicos, la Isla busca regresar a la justa deportiva, algo que no sucede desde Río 2016, e intentar acercarse a los logros de los años 70 y 90. Su mejor actuación se registró en Montreal 1976, cuando ganó la medalla de bronce. Luego, en Barcelona 1992, conquistó el segundo mejor resultado para Cuba de la historia, al quedar en cuarto sitio, detrás de Brasil, Países Bajos y Estados Unidos.