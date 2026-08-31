Cuba gana medalla de bronce en voleibol y se clasifica al mundial

El equipo dirigido por el brasileño Luizomar de Moura, contratado hace un año, “hace soñar” a la afición, dice un periodista

La Habana/Cuba derrotó 3-0 a Puerto Rico en el juego por la medalla de bronce del Campeonato Continental Femenino de Norceca 2026 y se clasificó al Mundial de la especialidad. Con el triunfo, el equipo nacional “rompió la mala racha”, dijo el periodista cubano Yasel Porto. La tropa dirigida por el brasileño Luizomar de Moura “hace soñar” a la afición y ratifica que la realidad de este conjunto “es mucho mejor que hace algunos años”, comentó el comunicador.

Porto confía en que las herederas de Las Morenas del Caribe, como se llamó a los conjuntos de los años 1970 y 2000, escalen posiciones en el ranking y “se ubiquen entre las ocho mejores del mundo y que como equipo sean aspirantes a medallas en eventos internacionales como los Juegos Panamericanos”. Además, espera que “se le pueda competir y ganar a EE UU, Canadá y República Dominicana y se deje atrás a los fantasmas de las derrotas ante Brasil, Colombia y Chile”.

El cuadro de la Isla consiguió, en el evento celebrado en República Dominicana, “un logro histórico por partida doble”, precisó Porto, pues no solo se adjudicó el tercer puesto, sino que también días antes superó a las anfitrionas, “una escuadra a la que no derrotaba desde hace once años”.

“No estaban equivocados aquellos que confiaron en un externo como entrenador”, subrayó el periodista en sus redes sociales.

Sin embargo, detrás de los resultados hay un trabajo. “No estaban equivocados aquellos que confiaron en un externo como entrenador”, subrayó el periodista en sus redes sociales.

De Moura fue felicitado por el entrenador de México, Nicola Negro. “En menos de un año de trabajo ha logrado que Cuba regrese a su nivel de juego”.

Aunque el valor de cada avance “debe extenderse a las jugadoras y Mireya Luis”, acotó Yasel Porto. La vicepresidenta ejecutiva de la Federación Internacional de Voleibol es señalada como “la artífice”, porque “fue la que tuvo que librar su primera batalla al traer a De Moura a la Isla”, pese a las barreras de algunos que se oponían a estos cambios.

El estratega brasileño cuenta con medallas de oro en los Mundiales juveniles de 2005 y 2007, el Mundial de cadetes de 2009 y el Campeonato Mundial Femenino de Clubes de 2011 con el club Osasco, actual monarca de la Superliga de Brasil.

El proyecto del estratega brasileño inició en julio del año pasado con un contrato por cuatro años. “Estamos seguros de que sus conocimientos, avalados por la conquista de cetros mundiales juveniles, de cadetes y de clubes, dejarán los saldos que nos hemos propuesto”, precisó la Federación Cubana de Voleibol.

En julio, Mireya Luis destacó al medio oficialista Jit: “Ha crecido muchísimo el nivel de las muchachas. Hay grandes expectativas con ellas, inmersas en un proceso de devolverle a Cuba la alegría que siempre le dimos”.