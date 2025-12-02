Cuba castiga a su figura en baloncesto y Argentina humilla al equipo de la Isla con un 105-49

La selección nacional necesita ganarle a Uruguay y Panamá para avanzar en el clasificatorio rumbo a Qatar 2027

La Habana/Argentina borró de la cancha a la selección cubana de baloncesto con un apabullante marcador 105-49 en el estadio Obras de Buenos Aires, en lo que fue su segundo partido clasificatorio rumbo al Mundial de Qatar 2027. Ante la diferencia abismal de 56 puntos, el medio oficialista Jit reconoció que “urge un análisis pragmático de lo sucedido”.

Con el argumento de un equipo cubano de baloncesto “mermado a niveles alarmantes” por las lesiones y ausencias, el mismo medio trató de minimizar la caída, mencionando la falta por lesión del basquetbolista Reynaldo García, además de las bajas de Anthony Rodríguez y Pedro Bombino.

Por su parte, el diario argentino La Nación precisó que la selección cubana llegó a Buenos Aires con nueve jugadores. De “último momento” la Federación Cubana de Baloncesto “llamó a Joan Gutiérrez, que días antes había jugado con Gimnasia de La Plata un partido de la Liga Argentina, contra Villa Mitre”.

La ausencia polémica en el equipo que dirige Osmel Planas fue la de Karel Guzmán. Según Jit el atleta “no llegó a la sede por errores en la coordinación de su viaje”. Sin embargo, la realidad es que “no le entregaron el pasaporte oficial para abordar el vuelo” a Argentina y quedó varado en La Habana.

El régimen castigó al atleta por denunciar las malas prácticas y pésima gestión de los federativos cubanos. “El esfuerzo que nosotros hacemos en venir a jugar por la selección a pesar que es algo que queremos, no es muy valorado por la federación (…) Nosotros siempre venimos con la mejor disposición, pero hay veces que llegamos aquí y las cosas que nos afectan son extra o fuera de lo que es el baloncesto”, señaló Guzmán.

Al basquetbolista, la Federación Cubana de la especialidad lo marginó de viajar pese a que tenía un pasaporte oficial confeccionado, su boleto de avión confirmado y su vuelo de regreso a su club ya pagado por él, según el especialista deportivo Henry Morales.

Al final del partido ante Argentina el cubano Marlon Díaz confirmó a los medios argentinos que a Guzmán “no se le entregó el pasaporte”. Al ser cuestionado sobre por qué no le dieron el documento, el pivote respondió: “son temas que no sabemos exactamente por qué pasan”. El entrenador Planas sólo comentó que el basquetbolista “no pudo viajar por cuestiones de papeles.

Sobre el aspecto deportivo, Cuba presentó un deficiente 26 por ciento en tiros de campo. Lo sobresaliente fue, según medios oficialistas, la actuación de Ibrahim Echevarría, quien consiguió un doble-doble de 12 puntos y 13 rebotes.

Cuba tiene en puerta encuentros ante Uruguay y Panamá, lo que está obligado a ganar para continuar con aspiraciones rumbo al Mundial de básquetbol de Qatar 2027.