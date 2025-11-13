Cuba se conforma con ir a la Copa del Caribe tras cancelarse la Copa América

La Copa del Caribe tiene como aliciente el otorgamiento de dos boletos directos a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

La Habana/Cuba confirmó su participación en la séptima edición de la Copa del Caribe de Béisbol, un torneo menor que ha servido para impulsar a selecciones de Bahamas y Curazao, y que tendrá lugar del 1 al 9 de diciembre en Nassau. De acuerdo con el analista deportivo Juan Carlos Guerra Alonso, JuanK, el evento tiene como aliciente el otorgamiento de dos boletos directos a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

“El compromiso caribeño llega con gran importancia para el béisbol cubano”, subrayó Guerra. La decisión tiene lugar luego de que la Confederación Panamericana de Béisbol (WBSC Américas) cancelara la Copa América por el incumplimiento de un promotor privado.

JuanK adelantó que “la base del equipo nacional será prácticamente la misma que estaba prevista para disputar” el torneo cancelado en Panamá.

El manager Germán Mesa conformó un listado de 27 peloteros con base en “estadísticas descriptivas y predictivas, average (promedio de bateo) contra lanzadores de más de 90 millas y de élite, efectividad táctica y ajuste al sistema de juego”.

Sin embargo, la exclusión de beisbolistas del equipo de Las Tunas generó polémica entre periodistas y aficionados. Pavel Otero cuestionó, además, la marginación del pelotero de Mayabeque, Denis Laza, “el jugador más consistente por sus números en los últimos años en Cuba. Es además un atleta muy versátil y necesario, a pesar de su edad”. En el equipo de la Isla tampoco hay peloteros de Grandes Ligas.

En el portal de la televisora Alma Plus dijo que junto con Cuba han confirmado el país anfitrión y los representativos de Curazao, actual campeón, Islas Vírgenes de Estados Unidos y Saint Martin. Aún no definen Puerto Rico y República Dominicana.

Cuba conquistó de manera invicta la Copa del Caribe en 2023 y en la edición anterior alcanzó la medalla de plata. República Dominicana logró un bicampeonato (2018 y 2019), mientras que Curazao obtuvo el título en 2021 y 2024. Puerto Rico ganó el oro en 2022.

La Copa del Caribe es el torneo de mayor nivel que tiene Germán Mesa para mostrar el potencial de sus peloteros. En estos momentos Cuba sigue sin recibir una invitación para participar en el Clásico Mundial de béisbol. La Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC) aún no ha autorizado la participación de la representación de la Isla