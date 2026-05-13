Cuba descarta un primer sitio en el medallero en los Juegos Centroamericanos y del Caribe

En los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador 2023, Cuba conquistó 196 medallas: 74 de oro, 59 de plata y 63 de bronce.

La Habana/Mejorar el tercer puesto conseguido en San Salvador 2023 con 196 medallas (74 de oro, 59 de plata y 63 de bronce) es el objetivo del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Inder) en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe, que tendrán lugar en Santo Domingo, República Dominicana, del 24 de julio al 8 de agosto. Sin embargo, descartan “la posibilidad de quedar en primer lugar”. Así lo advirtió a Radio Rebelde el director técnico-metodológico del Inder, Óscar Nuevo Reyes.

El portal del evento, sin embargo, destaca a la Isla como uno de los rivales a vencer. “Cuba es líder histórico en número total de medallas de oro, superando las 1.925”, precisó en una publicación. A nivel colectivo, México suma 13 títulos, incluido San Salvador 2023, mientras los cubanos acumulan 11 coronas. Pese a ello, Nuevo Reyes insistió sin profundizar en que no podrán “finalizar en el primer lugar que siempre ocuparon las delegaciones cubanas hasta la edición de Barranquilla 2018”.

El director del oficialista Jit, Óscar Sánchez Sierra, ve posible la conquista de 74 preseas de oro, “porque el primero demanda 130 coronas y objetivamente no está al alcance”, señaló al periódico Trabajadores. Aunque, para que se consiga el objetivo, “no puede flaquear en las discipli­nas en las que es fuerte, y sumar en aquellas en las que la disputa con los dos líderes de hace tres años es más cerrada”.

Entre las rivalidades sobresalen Venezuela y República Do­minicana, “sobre todo ante esta última que, no por ser sede, sino por el franco ascenso en su desarrollo com­petitivo está llamada a protagonizar una de sus me­jores presentaciones en estas lides multideportivas”, auguró.

El 70% de la delegación es joven, “de ahí que sea impres­cindible una alta eficiencia en cada prueba, sobre todo en disciplinas que hemos dominado”

El comunicador advierte de que el 70% de la delegación es joven, “de ahí que sea impres­cindible una alta eficiencia en cada prueba, sobre todo en disciplinas que hemos dominado siempre: boxeo, atletismo, luchas, judo y canotaje”, por lo que “un tercer lugar sería un resultado más que de­coroso y fiel a la realidad”.

Hasta la primera semana de mayo, se tenía a 429 atletas –240 hombres y 189 mujeres– con boletos a la capital dominicana, pero la intención de las autoridades es superar el número de competidores, 511, que estuvieron en la pasada edición. El directivo dijo que para este evento, por ejemplo, no se contará con equipos de baloncesto, “12 representantes en cada sexo”, solo viajarán cuatro para la disciplina de tres por tres.

Cuba tendrá exponentes en una veintena de disciplinas, encabezadas por deportes de combate como boxeo, lucha, taekwondo, karate y judo. Además, softbol, hockey sobre césped, esgrima, fútbol, tiro con arco, triatlón, tenis de mesa y voleibol de playa. Los abanderados del grupo son el pugilista Julio César La Cruz, doble campeón olímpico y cinco veces monarca mundial, y la triplista Leyanis Pérez, campeona mundial y figura de la Diamond League.

A finales de enero, el Inder decidió mantener concentrados en las instalaciones de la Escuela Superior de Formación de Atletas de Alto Rendimiento (Esfaar) Cerro Pelado y Giraldo Córdova Cardín a los atletas que buscaban un boleto para Santo Domingo, entre ellos a los equipos de polo acuático.