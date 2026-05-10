Los atletas cubanos consiguen medallas en canotaje y lucha en Hungría y EE UU

La canoísta Yarisleidis Cirilo conquistó este domingo la plata en Szeged; el sábado, en lucha, Geannis Garzón se quedó con el oro y Milaimis Marín con el bronce

La Habana/Las disciplinas de canotaje y lucha han otorgado medallas a la Isla. Este domingo la canoísta Yarisleidis Cirilo conquistó en Szeged, Hungría, la presea de plata en la prueba reina de velocidad (C1-200 metros) al parar el reloj en 44.19 segundos. El sábado, en el Campeonato Panamericano de Luchas con sede en Coralville, EE UU, Geannis Garzón (74 kg) y Milaimis Marín (76 kg) se alzaron con medallas de oro y bronce, respectivamente.

Cirilo, quien este domingo festeja su cumpleaños, da inicio así al ciclo olímpico. El resultado le otorgó unidades para la clasificación y el ranking de cara a la cita en Los Ángeles 2028. En la prueba fue superada por la ucraniana Liudmyla Luzan, quien se llevó el título con un registro de 43.23. El bronce fue para Iryna Fedoriv, con 44.35.

La guantanamera, medallista de bronce en París 2024, “volvió a exhibir su potencia en los tramos decisivos de una distancia donde cada palada define destinos”, destacó el oficialista Cubadebate.

Un día antes, Cirilo hizo dupla con Yinnolis Franchesca López y se llevaron la medalla de oro en la prueba de C2-200 metros, con tiempo de 41.53 segundos. Ambas garantizaron su participación en Brandeburgo, Alemania, del 14 al 17 de mayo próximos.

El cubano Geannis Garzón Tamayo se proclamó campeón de los 74 kilogramos en el Campeonato Panamericano de Luchas con sede en Coralville. / Jit

En tanto, en Coralville, EE UU, los luchadores cubanos suman cuatro medallas de oro, dos de plata y dos de bronce. En el evento que concluye este domingo, el santiaguero Geannis Garzón superó al estadounidense Phillip Webster (12-6).

El Xtream Arena, de Iowa, fue el escenario en que Garzón prácticamente borró (10) en cuartos de final al mexicano Raúl Palacios. En semifinales, el cubano mostró su superioridad sobre el canadiense Adam Thomson (6-5).

En el mismo torneo, Milaimis Marín (76 kg) venció 7-0 a la colombiana Tatiana Rentería, medallista de bronce olímpica y mundial. En el inicio del camino, derrotó a la brasileña Meiriele Charamba en un combate a base de tackles (derribos). Marín tuvo que pelear por el tercer lugar luego de que la doble medallista de bronce mundial, la estadounidense Kylie Welker, la superó 0-11.

La participación de la Isla finalizará con la participación de Arturo Silot (97 kg). El pasado viernes consiguió el oro Gabriel Alejandro Rosillo (97 kg) tras vencer al hondureño Kevin Mejía Castillo (6-2) en 2:14 minutos. Ese mismo día Yaynelis Sanz Verdecia (57 kg) ganó el bronce.

Las otras medallas de oro en Coralville fueron los grequistas Kevin Yuran de Armas Rodríguez (60 kg) y Luis Alberto Orta (67 kg). Las de plata se las quedaron Daniel Gregorich Hechavarria (87 kg) y Oscar Pino (130 kg).