Cuba enfocará sus esfuerzos hacia los JJ OO de 2032 si no logra participar en Los Ángeles 2028

Madrid/El deporte cubano parece dar por hecho que no estará en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Las declaraciones del vicepresidente primero del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Inder), Raúl Fornés, ahondan en una tesis ya avanzada por la Federación Cubana de Voleibol (FCV) cuando, a finales de junio, EE UU negó la visa a las jugadoras del equipo nacional. “Si el Gobierno estadounidense mantiene su política de negar visas, como viene haciendo impidiéndonos asistir a competencias en su territorio, simplemente no iremos y haremos otras cosas. No sería la primera vez. Ya en 1984 faltamos a Los Ángeles... Parece que esa ciudad no nos trae buena suerte”, dijo a Cubadebate.

El funcionario ha concedido una amplia entrevista al medio oficialista a las puertas de la aprobación, en la Asamblea Nacional la próxima semana, de la nueva ley del deporte. En ella desmenuza algunas de las novedades de la normativa y cómo con ella se intentará recuperar un brillo que queda muy atrás, el del quinto puesto en el medallero que lograron los atletas cubanos en Barcelona 92. Los resultados, de lograrse, se notarían en Brisbane 2032, porque –admite el funcionario– a Los Ángeles habrá que ir con lo que hay. Si se va.

"Nuestra mirada está puesta ahí, entrenando para volver a estar entre los primeros países del mundo"

“Estamos totalmente preparados para asistir. Nuestra mirada está puesta ahí, entrenando para volver a estar entre los primeros países del mundo. Es un objetivo duro, complejo, pero es nuestro propósito”, dijo para zanjar el tema.

La nueva política anunciada descansa, principalmente, sobre un incremento de la formación. Y esta, a su vez, en dos ramas: la contratación en el extranjero y la recuperación de las Escuelas Superiores de Perfeccionamiento Atlético (Espa), que se desactivaron en 2010.

Fornés considera que aquella medida fue un error de proporciones astronómicas cuyos resultados tienen cifras muy concretas. “Nos costaba perder alrededor de 1.500 talentos todos los años. Todos los años. Alrededor de 1.500. Esos no son números inventados ni fríos, esos son concretos”, puntualiza. El funcionario recuerda que, una vez que los deportistas acaban su etapa formativa en la Escuela de Iniciación Deportiva Escolar (Eide) solo tienen dos caminos: dar el salto a un equipo nacional o abandonar el deporte. Las Espa eran un eslabón para que, de manera natural, los jóvenes a partir de 18 años, se adaptaran a la profesionalización, pero su eliminación los ha abocado a un cambio de paradigma.

La nueva normativa buscará “reconstruir un sistema formativo que respete los procesos naturales de desarrollo atlético, evitando los saltos abruptos"

“Nosotros ya comprobamos que ese método no siempre da buenos resultados, eso nos pasó y hoy nos está costando caro. Ahora vamos a rescatarlo, pretendemos rescatarlo”, dijo, al señalar que la nueva normativa institucionalizará las academias deportivas para “reconstruir un sistema formativo que respete los procesos naturales de desarrollo atlético, evitando los saltos abruptos que han demostrado ser contraproducentes”.

Otro punto fundamental de la nueva política es la contratación en el extranjero, que Fornés ha explicado detalladamente, con especial hincapié en que el Inder no se queda con ninguna retribución correspondiente al deportista. “El contrato y los ingresos del atleta son 100% suyos. La Federación no recibe nada de esa parte. Lo que sí negocia con el club que contrata al deportista es entre un 10% y un 20% por derechos de formación”, explicó. El funcionario hizo mención a esta práctica, común en muchos deportes –entre los que está el fútbol, al ser aprobado por la Fifa–, por la que el club o federación que ha invertido años en el desarrollo de un atleta recibe una compensación.

“Eso es algo que quería aclarar, porque sé que se habla mucho del tema. Algunos piensan que el atleta está aportando parte de su salario, pero no”, remarcó para evitar comparaciones como la de los médicos cubanos en misiones internacionales, de cuyos salarios el Gobierno sustrae hasta el 90% para, alega, “contribuir al sistema de salud”.

El saldo hacia el resultado competitivo en eventos internacionales todavía no está a la altura

Según el funcionario, este sistema ha funcionado bien hasta la fecha y desde que comenzó a ponerse en práctica, pero los resultados no satisfacen plenamente a las autoridades. “Hemos crecido en la contratación de atletas y se ha elevado la calidad de muchos que hoy tenemos contratados, pero el saldo hacia el resultado competitivo en eventos internacionales todavía no está a la altura en estos momentos. Seguimos proyectando, no vamos a renunciar a eso”, afirma. El panorama de carencias en la Isla es tal, argumenta Fornés, que se necesita que los atletas salgan fuera de Cuba para tener acceso a mejores instalaciones, además de una tecnología adecuada e, incluso, rivales competitivos.

La situación de las instalaciones ha estado precisamente en los últimos días en el ojo del huracán después de que se hicieran virales imágenes de algunos centros de entrenamiento, incluyendo una Eide, prácticamente en ruinas. “Cuando entré en 1997, en pleno Periodo Especial, estaba cien veces mejor que ahora, 28 años después”, dijo la profesora del Inder Adriana Lazaga, lamentando el olvido al que se ven sometidos los deportistas.

“Nuestras mejores instalaciones datan de 1991, y ya ni siquiera esas cumplen con los requerimientos actuales”, indica en la entrevista Fornés. El funcionario explica que la industria de los materiales deportivos, que era fundamental para el deporte de base, también está entre las muchas que se han hundido. “Eso también hay que admitirlo como una realidad acumulada. Llevamos más de ocho años, casi nueve, sin poder garantizar los medios deportivos básicos en los combinados”, admitió.

Actualmente hay 37 deportes de alto rendimiento en Cuba, algo que es “imposible mantener adecuadamente”

Puesto que los medios no alcanzan y aunque las autoridades han prometido que la legislación llegará acompañada de una dotación económica –que en medio de la crisis cuesta creer que sea factible–, un punto muy relevante de la nueva política deportiva será la “priorización” de disciplinas. Actualmente, hay 37 deportes de alto rendimiento en Cuba, algo que es “imposible mantener adecuadamente”, sobre todo “cuando en la élite mundial no todos aportan resultados en el medallero, que es finalmente lo que posiciona a Cuba internacionalmente”.

Así pues, las autoridades concentrarán sus esfuerzos en los deportes que han dado resultados recientemente. “Hoy establecemos claramente qué deportes serán priorizados. Básicamente, aquellos que posicionan a Cuba en los medalleros de los Juegos Centroamericanos, Panamericanos y Olímpicos. Estos recibirán una atención real y coherente en toda su pirámide de desarrollo”, expuso Fornés, sin especificar una lista en la que deberían estar lucha, boxeo, judo, taekwondo y atletismo.

Si en Guantánamo nunca se ha practicado el patinaje, nosotros no podemos imponerle que practique el patinaje

Como parte de la estrategia, también se utilizará el “principio de regionalización”. “Es decir, un concepto nuevo, una dimensión nueva”, indicó, como ejemplo, “que si en Guantánamo, digamos, nunca se ha practicado el patinaje, nosotros no podemos imponerle que practique el patinaje, ni decirle en la Eide 'tú tienes que tener una matrícula de patinaje'”. Lo mismo ocurrirá con los deportes extremadamente costosos, como el hockey, que deberán quedar en cuarentena por falta de presupuesto.

En los últimos años, Cuba ha perdido a centenares de deportistas que prefieren intentar ganarse la vida fuera de la Isla, lo que ha diezmado las plantillas y, en consecuencia, los éxitos del deporte nacional. El reportaje de Cubadebate finaliza con las experiencias de algunos contratados en el exterior y en sus mensajes se entiende bien por qué el número de atletas mengua, como ocurre en casi todas las profesiones. Algunos citan cuestiones técnicas de sus disciplinas, pero otros dan la medida de la profundidad del problema, como esta declaración del lanzador Liván Moinelo, que hablando de las condiciones, celebra que en Japón, donde compite, “hay pelotas”.