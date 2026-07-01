Cuba irá a los Centroamericanos sin peloteros de las Ligas Menores de EE UU

La Federación Cubana de Béisbol no consiguió el permiso de los clubes para utilizar a los atletas

La Habana/La Federación Cubana de Béisbol (FCB) no ha logrado obtener el permiso para utilizar jugadores de las Ligas Menores (MiLB) de EE UU para ser parte del equipo nacional que participará en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2026, en Santo Domingo, República Dominicana. Lo reveló en sus redes sociales Yusseff Díaz Alemán, colaborador del medio especializado Pelota Cubana USA.

Según Díaz, la Isla solo podrá contar con peloteros que militan en la Liga Japonesa, la Liga Mexicana de Béisbol, la Liga Mayor de Béisbol Profesional de Venezuela y la Liga Italiana de Béisbol Profesional.

Cuando falta menos de un mes para el evento, que inicia el 24 de julio y finaliza el 8 de agosto, la FCB tampoco ha dado a conocer la preselección de 60 peloteros para representar a la Isla. Pese al hermetismo de las autoridades, el narrador deportivo Marcos Alexis Suárez Anzardo ha filtrado los nombres de Henry Quintero, Roberto Baldoquín, Yankiel Mauris, Yosmel Garcés y Eliander Bravo. Todos del equipo Las Tunas. Además de Yasiel González, Luis Vicente Mateo, Leonel Moas, Leonardo Montero y Michel Cabrera del club Holguín, y José Antonio Jiménez, de Artemisa.

Sin embargo, no existe garantía de que los 33 peloteros con contratos en el extranjero sean convocados. A pocas semanas del evento, “el margen de tiempo parece insuficiente para pulir todos los detalles necesarios”, denunció Suárez. “El secretismo es cómplice de la destrucción interna del béisbol cubano”, agregó.

En mayo pasado, el analista deportivo Juan Carlos Guerra Alonso, JuanK, hizo un llamado a “no llevar a peloteros que no estén activos, sea cual sea el motivo, y tengan el nombre o el rango que tengan”. En su comentario precisó que “el béisbol no es un premio a la historia; es el resultado del rendimiento del atleta en tiempo real”. Además, el domingo reveló que existe una lista que fue “confeccionada antes de la Liga Élite”.

La FCB tampoco ha dado a conocer la preselección de 60 peloteros para representar a la Isla.

En la pasada edición de San Salvador 2023, Cuba conquistó la medalla de plata. El resultado se dio luego de que la intensa lluvia impidió que se disputara el partido por el título y se aplicó el reglamento, que otorgó el oro a México por tener mejor récord. El equipo de la Isla es favorito en los Centroamericanos por su historial con 15 medallas de oro, tres de plata y una de bronce.

No obstante, el dominio cubano se ha ido diluyendo desde principios de este siglo, pues, de las últimas seis ediciones de los Juegos, solo ganó dos, al igual que Puerto Rico. El mal paso del equipo se ha hecho patente sobre todo en los últimos dos años, lo que llevó a que, a mediados de 2025, se ubicara en el lugar 12 del ranking de la World Baseball Softball Confederation, su peor posición histórica desde que se inventó este sistema en 2011, aunque en los últimos meses logró remontar para llegar al noveno escalón, solo 41 puntos arriba del octavo sitio, Panamá.

Ahora bien para el evento de Santo Domingo se clasificó sin jugar un solo partido. El Comité Ejecutivo de la Confederación Panamericana de Béisbol otorgó en noviembre pasado cinco boletos directos para el torneo basados en la clasificación internacional y entre ellos fue beneficiado Cuba.