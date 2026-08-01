Cuba pierde 5-0 ante Estados Unidos en el Sub-20 de la Concacaf

La selección estadounidense goleó al equipo cubano, que aún conserva opciones de clasificar como uno de los mejores terceros lugares

Puebla (México)/La selección de Estados Unidos confirmó su condición de favorita con una goleada 5-0 sobre Cuba y avanzó a los cuartos de final del torneo Sub-20 de la Concacaf, clasificatorio para el Mundial de 2027, que se disputa en Puebla, México.

Los goles de la victoria fueron anotados por Rubén Ramos, Alexander Shaw, Brandon Dayes, Joshua Torquato y Dylan Vanney.

El conjunto estadounidense terminó la fase de grupos en el primer lugar del apartado A, con nueve puntos. Cuba concluyó tercera del grupo, con tres unidades, y aún mantiene opciones de avanzar a cuartos de final como uno de los mejores terceros lugares, aunque depende de los resultados de Honduras y Panamá, equipos del grupo C, en sus partidos del sábado.

Estados Unidos mostró su superioridad desde el inicio y al minuto dos abrió el marcador en una jugada por la derecha que terminó con un centro al área y un cabezazo de Rubén Ramos que llegó a la red.

El dominio estadounidense volvió a reflejarse en el minuto 26, cuando un centro pasado desde la izquierda generó una serie de rebotes dentro del área y Alexander Shaw aprovechó para sacar un disparo cruzado que venció al guardameta Zayas y puso el 2-0.

Cuba concluyó tercera del grupo, con tres unidades, y aún mantiene opciones de avanzar a cuartos de final como uno de los mejores terceros lugares

En la segunda mitad, Estados Unidos amplió la ventaja al minuto 75 con un tiro de esquina en el que Brandon Dayes se anticipó en el primer poste y remató de cabeza cruzado, fuera del alcance de Zayas.

Con Cuba ya sin capacidad de reacción, llegó el 4-0 al minuto 78, gracias a un potente disparo de Torquato desde fuera del área que entró junto a la base del poste izquierdo.

La goleada se cerró al minuto 82 con el tanto de Vanney, quien avanzó por el centro del área y definió ante la salida del guardameta para establecer el 5-0.

Ficha técnica:

Estados Unidos (5): Kayne Rizvanovich; Joshua Torquato, Braden Dunham, Christopher Cupps, Cooper Sanchez; Javaun Mussenden (B. Dayes, m.65), Alex Shaw (C. Guske, m.65), Xanti Oyharçabal, Jaidyn Contreras (T. Brown, m.80), Rubén Ramos (D. Vanney, m.65); Colton Swan (D. Klapija, m.75).

Seleccionador: Gonzalo Segares.

Cuba (0): Yurixander Zayas; Miguel Morales, Yeasy Quiñones, Erick Martín, Robert Zerquera (R. Morales, m.79); Jennier Batista, Deibi Borrell (E. Viamontes, m.85), Didier Reinoso; Pedro Carsado (J. Pérez, m.69), Yankarlos Iglesias (A. Águila, m.85), Alexandro Rojas (J. Quiñones, m.69).

Seleccionador: Sandro Sevillano.

Goles: 1-0, m.2: R. Ramos. 2-0, m.26: A. Shaw. 3-0, m.75: B. Dayes. 4-0, m.78: J. Torquato. 5-0, m.82: D. Vanney.

Árbitro: Jorge Leira, de Panamá. Amonestó a D. Reinoso y a J. Pérez, de Cuba, y a J. Batista, de Estados Unidos.

Incidencias: partido de la tercera jornada del Grupo A del Campeonato sub-20 de la Concacaf, clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y el Mundial de 2027, jugado en el estadio Universitario de la BUAP, de Puebla.