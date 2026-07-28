Futbolista de padres cubanos conoce su destino en el FC Barcelona para 2026-2027

Aunque la posición natural de este jugador zurdo es la de central, Pere también sabe desempeñarse como mediocampista defensivo y lateral izquierdo.

Pere Villacorta comenzó el verano firmando su primer contrato profesional, que lo vincula a la institución hasta 2029

Matanzas/En reportes anteriores, 14ymedio dio a conocer las raíces cubanas de Pere Villacorta, nacido en 2010 en suelo catalán y futbolista de la cantera del FC Barcelona de España. En esta oportunidad, se trata de profundizar sobre su progreso en el club de cara a la temporada 2026-2027.

Pere comenzó el verano firmando su primer contrato profesional, mismo que lo vincula a la institución hasta 2029. Luego, le fue comunicado que comenzará la temporada en el Juvenil B, o sea, en el segundo equipo Sub 19. De tener buen rendimiento, no se puede descartar la posibilidad de verle con el Juvenil A.

Aunque la posición natural de este jugador zurdo es la de central, Pere también sabe desempeñarse como mediocampista defensivo y lateral izquierdo. Destaca por una exquisita técnica, una madurez táctica propia de los jugadores de La Masía y un liderazgo sobre la cancha que le ha llevado a portar la cinta de capitán en más de una oportunidad.

Durante la temporada 2025-2026, ya había recibido minutos en el Juvenil B del Barça, pero el grueso de sus partidos fueron en División de Honor Sub 16

Durante la temporada 2025-2026, ya había recibido minutos en el Juvenil B del Barça, pero el grueso de sus partidos fueron en División de Honor Sub 16 en el apartado correspondiente a Cataluña, donde sumó 21 juegos, con 21 titularidades y más de 1.900 minutos, en los que anotó dos goles para aportar al título culé en dicha competición.

Pere Villacorta llegó al FC Barcelona en 2024 procedente de las inferiores del RCD Espanyol, quienes lo habían traído en 2022 desde el CF Damm. Todos estos equipos catalanes poseen un historial reconocido en la formación de jóvenes talentos.

Al ser de padre cienfueguero y madre habanera, Villacorta es en teoría elegible para representar a selecciones cubanas. Sin embargo, para ello necesitaría el pasaporte de Cuba. Por otro lado, hay que tener en cuenta que dando los pasos correctos en una cantera como la del Barça, el camino hacia la selección española puede ser más corto.