Cuba consigue su primer punto en un Mundial de fútbol Sub 20 y sueña con la clasificación

El equipo Cuba le arrebató el triunfo al equipo de Italia en el Mundial de Fútbol Sub 20.

El equipo necesita vencer a Australia en el último juego y esperar un tropiezo de Italia frente a Argentina y podría ser segundo del Grupo D

La Habana/“En Cuba sabemos jugar al fútbol con cualquier equipo del mundo”. El capitán de los Leones del Caribe, Karel Pérez, festejó el primer punto de una selección Sub-20 en un Mundial de Fútbol de la categoría. El equipo de la Isla se repuso a un 2-0 en contra y aprovechó la expulsión de Jamal Idrissou para arrebatar el triunfo a Italia, subcampeona en Argentina 2023.

Los medios oficialistas destacaron la hazaña del equipo nacional, pues en su debut mundialista, en Turquía 2013, se fueron en blanco con tres derrotas consecutivas. Ahora en Chile la historia es otra.. “Apenas hizo falta creérselo, porque talento, ya lo demostraron, le sobra”, publicó Jit tras la actuación de los dirigidos por Pedro Pablo Pereira.

Sin embargo, Pérez se mantuvo ecuánime en una entrevista concedida al portal de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (Fifa). “Sólo queda concentrarse, desviar la atención de Italia hacia Australia [el próximo rival] y ponerse en marcha”, subrayó. “Todos sabemos que esta es una gran oportunidad que, si se aprovecha de la manera correcta, puede cambiar radicalmente la vida de cada uno”.

La repartición de puntos fue un balde de agua helada para la escuadra azzurra, que en el partido tomó delantera gracias a los goles de Andrea Natali en el minuto 14 y Jamal Idrissou en el 31. Sin embargo para la parte complementaria, los cubanos se plantaron mejor sobre el terreno de juego y el ingreso de Michael Camejo fue fundamental, además del anotador de dos anotaciones, en el 70 y el 87.

El festejo de Cuba tras conseguir su primer punto en un Mundial de Fútbol en la categoría Sub 20. / Fifa

“Este es un sueño hecho realidad, estoy muy contento con poder jugar este torneo, hace apenas unos meses pensé que no podría por una grave lesión de rodilla, pero gracias al doctor Tarragona y al fisioterapeuta Joaquín Ferrer llegué y pude jugar”, comentó el goleador Camejo.

La Isla se ilusiona con una nueva generación de futbolistas: Yurdy Hodelín, Jade Quiñones, Didier Reinoso, Karel Pérez, Diego Catasus, Camilo Pinillo y Alessio Raballo. “Los Leones del Caribe presentan novedades históricas en su plantel al incluir un par de jugadores nacidos en Europa y lograr que varios miembros del equipo obtengan contratos claves para su fogueo”, adelantó antes del evento el periodista Andy Lans.

En su portal, la Fifa destacó el accionar del equipo cubano y su juego con “una despreocupación que nace del papel de cenicienta en el grupo, lo que ha permitido a los jugadores afrontar el torneo sin cargas sobre los hombros”.

Cuba sueña con una clasificación histórica. El equipo necesita vencer a Australia en el último juego y esperar un tropiezo de Italia frente a Argentina para colarse como segundo lugar. Otra opción sería pasar a la siguiente ronda como uno de los mejores terceros lugares.