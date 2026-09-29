Cuba se queda sin medallas tras la derrota ante Alemania en el Mundial Sub-15

La Habana/Alemania ha puesto el último clavo en el ataúd del equipo Cuba en el Campeonato Mundial de Béisbol Sub-15, que tiene lugar en México. Su triunfo 3-2 dejó fuera de la lucha por las medallas a la tropa de Alexander Urquiola. En siete innings los alemanes “han evidenciando a la defensa y a una ofensiva casi desaparecida”, señaló en sus redes sociales el periodista Francys Romero.

De acuerdo con el comunicador, este grupo de muchachos “con bastante deficiencias, necesita trabajar bastante para reformar el talento”. Pese a todo, reconoció el nivel de los bateadores Javier Roque y Braon González y del pitcher Yoenys Puerta, que lanzó a 89 millas por hora en el último inning ante los teutones.

El abandonó de atletas empieza a pasar factura. Tal y como recuerda el periodista Yasel Porto, “una de las claves de esta derrota es que el mayor por ciento de los peloteros de más nivel cubano, con 14 y 15 años, está en República Dominicana, en academias de equipos de las Grandes Ligas o en privadas en busca de un contrato”.

El mismo día que fracasó Cuba, se confirmó la llegada de Mario Oliva a Santo Domingo. El habanero ya está en trámites de agencia libre, lo que le permite escuchar ofertas de clubes y academias de formación. El atleta fue elegido el jugador más valioso del equipo Sub-15 en 2025.

En agosto pasado, Francys Romero advirtió al medio especializado Swing Completo que hasta este año se contabilizaban “entre 45 y 60 salidas de peloteros en diferentes categorías, buena parte de ellas con edades entre 13 y 17 años, que son los jugadores que más interesan a la industria. Muchos de esos muchachos ya tienen preacuerdos”.

Este año se han registrado entre 45 y 60 salidas de peloteros en diferentes categorías, buena parte de ellas con edades entre 13 y 17 años

El analista deportivo Juan Carlos Guerra Alonso, JuanK, consideró que Alemania no hundió a Cuba. “Ese barco venía cargado de ‘agua’ desde antes de llegar a ‘puerto’”. En su análisis en Dporto Sports News desnuda el proceso de formación de los peloteros al asegurar que se han dejado de organizar “copas y captaciones en todas y cada una de las escuelas primarias del país” que servían para elegir a los talentos más destacados.

Guerra Alonso afirma que las Escuelas de Iniciación Deportiva Escolar (Eide) se olvidaron de “realizar topes y entrenamientos de mucho rigor”. De este filtro, “se conformaba una preselección con los llamados jugadores de La Calle y de la EIDE… Todo lo anterior, prácticamente, no se hace”.

En una segunda colaboración, el analista deportivo afirma que se ha dejado de jugar béisbol en la Isla, pero “quiero dejar algo claro: no todo es el embargo o ‘bloqueo’. No todo parte de la ausencia de combustible institucional. No todo parte de la situación económica de Cuba”.

JuanK subrayó que “los problemas también nacen de la inactividad, de los malos manejos de recursos adquiridos con las divisas provenientes de contratos en ligas foráneas y de un burocratismo enorme que termina convirtiendo en un problema hasta aquello que debería ser sencillo”.

El analista dice que si en la Serie Nacional y la Liga Élite los árbitros y anotadores no reciben paga establecida, menos en los niveles inferiores. “Nuestros anotadores oficiales de la Liga Élite no tuvieron salarios y, según la información que me ha llegado, a muchos incluso se les adeudan pagos correspondientes a la Serie Nacional 64”.

A ello se suma que “las pelotas y los implementos que supuestamente se compran para las categorías inferiores y las áreas deportivas no siempre terminan tomando ese camino”. Según el analista, terminan siendo ofertadas en Facebook.