De descarte de los Dodgers a Champion Bat: Yordan Álvarez reina en MLB

Con average de .316, 42 jonrones y 106 impulsadas, el tunero se convirtió en el cuarto cubano en ganar un título de bateo en Grandes Ligas

La Habana/Todo empezó hace 10 años. A horas de la fecha límite de cambios en las Grandes Ligas del béisbol norteamericano (MLB, por sus siglas en inglés), el 1 de agosto de 2016, los Dodgers de Los Ángeles hacían todo lo posible para llevarse al relevista Josh Fields de Astros de Houston. Los Dodgers ofrecían jugadores, pero la negociación parecía estancada. Entonces, los Astros preguntaron: “¿Y qué hay de Álvarez, el cubano?”.

La franquicia de Los Ángeles no estaba dispuesta a intercambiar a Yadier Álvarez, un pitcher matancero al que firmaron por un bono de 16 millones de dólares en 2015. Sin embargo, los de Houston se referían a Yordan Álvarez, un prospecto de menos cartel al que los californianos habían adquirido por dos millones en junio.

Los Dodgers dejaron ir a Yordan por Fields, sin que el prospecto tunero tomara turno al bate en su sistema de Ligas Menores. En aquel momento, pensaron que habían sacado ventaja en la operación. Sin embargo, el tiempo demostró lo contrario.

Yordan Álvarez es actualmente el sexto pelotero con más jonrones en la historia de los Astros de Huston"

Josh Fields les rindió bien en dos temporadas y media, pero quedó a deber en los playoffs; y Yadier Álvarez, la millonaria inversión que quisieron proteger, jamás llegó a lanzarles en MLB. En cambio, Yordan Álvarez es actualmente el sexto pelotero con más jonrones en la historia de los Astros, con 212, y el décimo con más extrabases, con 409. Además, este 2026 se coronó Champion Bat en la mejor pelota del mundo, tras quedar líder en average con .316, producto de 179 hits en 567 veces al bate durante el tramo regular.

Los que han seguido la carrera de Yordan todos estos años sabían que el toletero de 29 años solo necesitaba el perdón de las lesiones para conseguir algo grande, y esta campaña, así ha sido. En 2026, pudo disputar 158 de los 162 partidos de la temporada. En sus siete incursiones anteriores, su máximo fue 147.

Esta vez, además de jugar todo el tramo regular, sostuvo bastante su consistencia para finalizar líder de los bateadores. Entre marzo y abril, inició con promedio ofensivo de .356 (de 118-42), bajó un poco en mayo con un .235 (de 98-23), pero levantó en junio con .344 (de 93-32), persistió en julio con .360 (de 86-31), cedió un poco en agosto al irse en .287 (de 94-27), pero cerró por todo lo alto en septiembre con .308 (de 78-24). Esa fue la secuencia anual del cuarto Champion Bat nacido en Cuba después de Tony Oliva, Yandy Díaz y Yulieski Gurriel.

Con hombres en bases bateó para .348 en 210 turnos oficiales, siendo el segundo mejor de MLB en este apartado"

Otro valor añadido al desempeño de Yordan Álvarez radica en su rendimiento en situaciones claves del juego. Con hombres en bases bateó para .348 en 210 turnos oficiales, siendo el segundo mejor de MLB en este apartado entre bateadores con el número de comparecencias calificadas. Con hombres en posición anotadora, pegó para .355 con 93 turnos oficiales, acápite en el que fue el quinto mejor del circuito. Y si hablamos de su desempeño con bases llenas, encontramos que disparó seis imparables en nueve turnos, de los cuales tres fueron jonrones.

Yordan no solo ha terminado con el mejor average de todas las Grandes Ligas, también encabezó el OBP (.432), el slugging (.601) y el OPS (1.033). Y dentro de la Liga Americana, quedó en la cima de los extrabases (77), fue segundo en jonrones (42), carreras impulsadas (106) y hits (179) y tercero en anotadas (105). Un caso sólido para el premio al Jugador más valioso de la temporada.