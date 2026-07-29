El cubano Yordan Álvarez logra un récord de 35 jonrones en las Grandes Ligas de EE UU

La Habana/Un batazo que viajó 427 pies ante el abridor de Los Angeles Angels, Reid Detmers, se ha convertido en el jonrón 35 de la temporada para Yordan Álvarez, manteniéndose como el principal candidato al Jugador Más Valioso de la Liga Americana. El cubano es el primer pelotero nacido en la Isla que, antes de agosto, consigue esta marca en las Grandes Ligas de Estados Unidos, además de superar el récord impuesto por Rafael Palmeiro, quien en 1998 conectó 33 cuadrangulares.

Álvarez sacudió el Angel Stadium of Anaheim y luce imparable. El bateador designado de los Astros de Houston es líder de cuadrangulares con 35, suma hasta el momento 80 carreras remolcadas y mantiene un promedio de bateo de .325. “Sigue en dirección a la Triple Corona”, considera el periodista Francys Romero.

Álvarez, sin embargo, dice que no es algo que esté persiguiendo. “En la temporada los números van a estar ahí y, obviamente, eso va a ser el pago de la buena temporada que uno pueda tener”, precisa.

“Los rivales de Yordan Álvarez enfrentan un dilema cada vez que llega al plato en un momento decisivo: lanzarle o darle la base por bolas intencional”, publicó el medio especializado Pelota Cubana USA.

“Sigue en dirección a la Triple Corona”, considera el periodista Francys Romero sobre los números de Álvarez

Según el portal Swing Completo, el ritmo de Álvarez lo tiene en camino de convertirse en el primer pelotero en la historia de los Astros de Houston en conectar 50 jonrones en una sola temporada, “una marca que ningún bateador de la franquicia –ni siquiera nombres como Jeff Bagwell o José Altuve en sus mejores años– ha logrado alcanzar”.

El entrenador Joe Espada es mesurado al hablar de los números de Álvarez. “Lo que está haciendo no es una locura”, aunque reconoce que es “uno de los mejores jugadores que hay”. El mánager dijo a Pelota Cubana USA que “a veces simplemente no sabes qué hacer. ¿Cuál es la decisión correcta? Tiene un buen bateador detrás de él. Es una decisión realmente difícil y me alegra no tener que tomarla”.

Aquel chico que abandonó la Isla a los 15 años y que, antes de destacar, tuvo que pasar tiempo en Haití y República Dominicana, y que “nunca” pensó “que estaría jugando en las Grandes Ligas de Béisbol”, es ahora blanco de los reflectores.

“Es un bateador nato, el mejor que he visto”, dijo a The Athletic José Altuve, la figura actual de la franquicia de Houston. “Nadie es mejor que él. Es increíble. Me alegra mucho que juegue para nosotros y no contra nosotros”.