San Diego despide al pelotero cubano Yuli Gurriel y su futuro en Grandes Ligas es incierto

La Habana/“Yuli Gurriel fue despedido”, confirmó este miércoles el entrenador de San Diego, Mike Shildt, quien además dijo que Luis Arraez y Jason Heyward fueron “activados de la lista de lesionados”. Al ser elegido por los Padres como “asignado” el futuro del pelotero de 40 años en las Grandes Ligas es incierto. “Ahora habrá que esperar si es llamado por otra organización para continuar con su temporada de 2025”, destacó Pelota Cubana USA.

En febrero pasado Gurriel, de 40 años, llegó a un acuerdo con el club californiano para integrarse al campamento de entrenamiento de primavera. Con ello había garantizado 140.000 dólares y también la posibilidad de obtener un lugar en el equipo en el Opening Day (inicio de la temporada).

Al conocer de su salida de la escuadra de San Diego, el periodista Jorge Ebro en su publicación en El Nuevo Herald dejó abierta a manera de pregunta lo que sería el futuro inmediato del veterano. “¿Fin de la travesía en Grandes Ligas?”.

“Si es el final será triste pero no define el legado de uno de los mejores jugadores cubanos de todos los tiempos”, opinó el comunicador Francys Romero.

La temporada pasada Yuli Gurriel jugó en Triple A como parte del equipo filial de los Bravos de Atlanta / X/@LaSalaDeportiva

La noticia fue un duro golpe para Gurriel, que de acuerdo a lo señalado a 14ymedio por el agente deportivo Gene Mato hace unos días “su única motivación es el amor que tiene por la pelota, y todavía se ve con talento para ayudar a un equipo de Grandes Ligas”.

“El año pasado me encontré con Gurriel en un centro de terapia, porque tenía allí a otro cliente en rehabilitación. Él me pidió ayuda, y cuando lo vi batear, no entendí porque no tenía trabajo. Yo le garanticé que podía conseguirle algo, y así empezó la relación”, contó el agente de la empresa Mato Sports Management.

De llegar el retiro, Yulieski Gurriel ha sumado hasta el momento casi 60 millones de dólares en salario tras nueve temporadas en la mejor pelota del mundo.

La temporada pasada jugó en Triple A como parte del equipo filial de los Bravos de Atlanta, donde promedió en 75 participaciones .292 (291 turnos al bate y 85 hits), 18 dobles, un triple, 48 empujadas, 38 anotadas. Luego pasó a ser parte de la postemporada de los Reales de Kansas City.

De acuerdo con el portal Spotrac, Yuli Gurriel que ha defendido por siete temporadas a los Astros de Houston, una a los Marlins y a los Reales de Kansas City en las Grandes Ligas, acumula ganancias por 57.750.000 dólares. Además, cuenta con dos títulos de Serie Mundial (2017 y 2022), un guante de oro (1B) en 2019 y un título de bateo de la Liga Americana.

Hace ocho años, en 2016, Yulieski Gurriel, junto con su hermano Lourdes, eran la sensación de la selección cubana. Los hijos de Lourdes decidieron probar suerte en Estados Unidos y los dos atletas abandonaron al equipo de la Isla tras su participación en la Serie del Caribe en República Dominicana. El régimen lo consideró "una franca actitud de entrega a los mercaderes del béisbol rentado y profesional", publicó entonces Cubadebate.