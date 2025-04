A sus 40 años y con ganancias de 60 millones de dólares, Yuli Gurriel no quiere dejar la pelota

Matanzas/Al término de su participación en la anterior campaña de Major League Baseball (MLB), Yulieski Gurriel acumulaba unos 60 millones de dólares en salario tras nueve temporadas en la mejor pelota del mundo. Y aunque a dicha cifra proporcionada por la web spotrac haya que restarle una tajada propia de los impuestos, existen razones de sobra para pensar que Yuli tiene la vida bastante resuelta. Entonces, ¿por qué seguir jugando a sus 40 años? La respuesta la sabe Gene Mato: “Su única motivación es el amor que tiene por la pelota, y todavía se ve con talento para ayudar a un equipo de Grandes Ligas”, confiesa el experimentado agente deportivo en entrevista con 14ymedio.

Bajo la empresa Mato Sports Management, Gene ha trabajado con varios atletas consolidados en el Big Show como el toletero Avisaíl García o la estrella colombiana del picheo Julio Teherán. Y antes de involucrarse con Yuli Gurriel, el cubano vivía un panorama de cierta incertidumbre sobre la continuidad de su carrera de cara a la temporada 2024. ¿Sería la edad un impedimento para otro año de La Piña en MLB? Necesitaba rodearse de personas que creyeran en su talento.

“El año pasado me encontré con Gurriel en un centro de terapia, porque tenía allí a otro cliente en rehabilitación. Él me pidió ayuda, y cuando lo vi batear, no entendí porque no tenía trabajo. Yo le garanticé que podía conseguirle algo, y así empezó la relación” confiesa Gene.

Pregunta.- En el caso de un pelotero tan veterano ¿Qué argumentos debe manejar un agente para mantenerlo en el mercado?

Respuesta.- “Los argumentos con Yulieski son fáciles. Sigue siendo un bateador muy profesional capaz de desgastar a los lanzadores en casi todos sus turnos, algo muy útil. Además, su experiencia es un beneficio enorme para sus compañeros más jóvenes”.

En 2024, Atlanta Braves reclutó al doble campeón de la Serie Mundial con un contrato de Ligas Menores y, aunque Yuli no pudo tomarse su café ligamayorista con los Bravos, Kansas City Royals apostó por Gurriel en un intercambio a mitad de año, como apoyo durante una etapa decisiva del campeonato. El espirituano bateó .241 con OBP de .338 en 18 juegos del tramo regular para contribuir a la presencia de los Royals en la postemporada.

P.- ¿Qué expectativa tenían Bravos y Reales en torno a Yuli en 2024?

R.- “Atlanta sabía que todavía le quedaba talento, y el riesgo era mínimo. En el caso de Kansas City, era un equipo peleando por llegar a los playoffs, pero acosado por lesiones, lo vieron como un pelotero que había jugado varios partidos de octubre (series eliminatorias), y que no se amedrentaría ante situaciones de presión”.

Ya en el presente curso, Yulieski obtuvo otra oportunidad en MLB después de una prolongada agencia libre. San Diego Padres apostó por el longevo inicialista, pero tendría que ganarse el puesto en el roster oficial rindiendo en los entrenamientos de primavera. Gurriel pegó para .306 tras 38 comparecencias en la pretemporada, acompañado de un jonrón y seis carreras impulsadas. Justo es decir que al momento de la redacción de estas líneas apenas promedia .125 desde el comienzo de la actual gesta, no obstante, se mantiene sin errores a la defensa después de 26 innings en primera base. De mantenerse saludable, tendrá acceso a una importante recompensa monetaria.

P.- ¿Podría comentar el acuerdo económico conseguido para Gurriel en 2025?

R.- “El contrato comprende un bono de firma de 100 mil dólares, que ya se pagaron; con un salario de un millón 250 mil dólares al año y distintos bonos en incentivos basados en su cantidad de turnos al bate. La cifra mínima de su incentivo se activa a los 150 turnos y podría acumular hasta un millón extra si alcanza el máximo de comparecencias pactadas. No puedo revelar los términos exactos”.