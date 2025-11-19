Cuba rechaza asistir a la Copa del Caribe luego de asegurar su pase a los Centroamericanos

La Habana/La Federación Cubana de Béisbol y Sóftbol anunció este martes que el país no asistirá a la Copa del Caribe, que se celebrará en Bahamas, a inicios de diciembre. La decisión se tomó luego de que la Isla se clasificó de forma directa para los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026.

De acuerdo con una nota de Prensa Latina, Juan Reinaldo Pérez Pardo, presidente de la Federación, explicó que asistir al torneo “no tenía sentido competitivo ni logístico”, pues el cupo que se disputaría en ese evento para los juegos regionales estaba garantizado.

Para justificar su decisión, el funcionario dijo que el viaje implica gastos adicionales y que mejor concentrarían esos recursos en la Serie Nacional de Béisbol. Esta, desde su arranque en septiembre pasado, ha tenido que suspenderse por problemas con la capacidad hotelera, la falta de combustible para trasladar a los jugadores a alguna de las sedes e incluso por contagios con alguno de los virus que azota la Isla en estos momentos.

Pese a la crisis económica, energética y hasta de salud que vive el país, buscarán “concentrar recursos y planificación” para organizar un torneo

Animado, Pérez Pardo adelantó que, pese a la crisis económica, energética y hasta de salud que vive el país, buscarán “concentrar recursos y planificación” para organizar, en el último trimestre de 2026, un torneo que podría otorgar plazas para los siguientes Juegos Panamericanos, que se realizarán en Lima, Perú, en 2027.

El domingo pasado, el Comité Ejecutivo de la Confederación Panamericana de Béisbol (Copabe) informó de que dio cinco boletos directos para los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Las cinco mejores selecciones en el continente americano (salvo Estados Unidos) recibieron el pase: México (tercer lugar de América y sexto del mundo), Puerto Rico (cuarto en el continente y séptimo mundial), Panamá (quinto de América y octava del mundo), Cuba (sexto a nivel continental y noveno internacional) y Colombia (octavo en el continente y decimotercera del mundo).

Originalmente, los accesos para la justa regional se iban a repartir en dos eventos en el cierre de este año: la Copa América de Béisbol, que se disputaría en Panamá, pero que recientemente fue cancelada por problemas de patrocinio, y la Copa del Caribe de Béisbol, que se llevará a cabo entre el 1 y el 9 de diciembre, en Nassau. En el primer evento iban a estar en juego cinco lugares, mientras que en Bahamas se disputará un boleto.

Cuba tendrá la oportunidad en los Juegos Centroamericanos de volver a los primeros planos en la disciplina

Con su presencia asegurada, Cuba tendrá la oportunidad en los Juegos Centroamericanos de volver a los primeros planos en la disciplina, algo que no ha podido hacer desde hace 11 años, cuando ganó el título en la edición de Veracruz 2014, y refrendar su dominio, donde es el máximo ganador de la historia en la justa regional.

Desde la primera edición de los Centroamericanos, en México 1926, Cuba ha conquistado 15 preseas doradas, muy por encima del resto, donde aparecen República Dominicana y Puerto Rico, con tres. No obstante, el dominio cubano se ha ido diluyendo desde principios de este siglo, pues, de las últimas seis ediciones de los Juegos, solo ganó dos, al igual que Puerto Rico. El resto se repartió entre México y República Dominicana.

También podría cortar el mal paso que se ha hecho patente sobre todo en los últimos dos años, lo que llevó a que, a mediados de 2025, se ubicara en el lugar 12 del ranking de la Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol (WBSC), su peor posición histórica desde que se inventó este sistema en 2011, aunque en los últimos meses logró remontar para llegar al noveno escalón, solo 41 puntos arriba del octavo sitio, Panamá.

Además, el bajo rendimiento también ha provocado que el Equipo Cuba, que en 2012 fue el líder de la clasificación mundial, cayera incluso a nivel regional, donde desde hace dos años ocupa el sexto lugar en el continente americano.